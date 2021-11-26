明年春節有9天假！ 離島班機30日陸續開放訂位

明年春節有九天假期，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2378架次，計22萬8968個座位數，並自11月30日下周二下午6時起陸續開放訂位。為盡早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，旅客須於統一訂位時間所訂機位應於訂位日起（含訂位當日）三日內完成開票，以確保權益。

民航局說，明年春節假期自111年1月29日（六）至2月6日（日，初六），共有九天假期。規畫111年1月28日（五）起至2月8日（二）為航空疏運期，共計12天。春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

民航局說，在各航線運能提供方面，澎湖航線1302架次，計11萬1932個座位數；金門航線860架次，計10萬2132個座位數；馬祖航線216架次，計1萬4904個座位數；三離島航線共計提供2378架次，計22萬8968個座位數，後續亦將視訂位狀況規畫第二波加班機。

民航局說，為利旅客規畫行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於11月30日（二）、12月1日（三）及2日（四）下午6時到8時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票；其中網路訂票部分亦提供身心障礙者訂票服務，另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5％營業稅，歡迎多加利用。

民航局提醒，該次春節假期，於尖峰時段111年1月28日至2月2日台灣出發往離島方向，以及111年2月2日至2月8日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，俾使有限空運資源獲得更有效利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局說，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，並可享有機票之優惠。此外，亦建議居住本島家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。