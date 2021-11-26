強制住院改由法官裁定 衛福部拚年底前定案

衛生福利部昨天進行「精神衛生法」修法討論，原由專家審議會決議的「強制住院」，將改由法官裁定，司法精神醫學專家樂見進步。衛福部拚年底前定案，將草案送進立法院。

強化社會安全網第2期計畫從今年起展開，將強化跨體系、跨專業與公司協力服務、加強司法精神資療服務、持續拓展社福中心資源與保護服務、強化人力進用及專業久任、補強社區精神衛生體系與社區支持服務。

衛福部心口司司長諶立中接受媒體聯訪時表示，這次修法幅度大，約9成內容都修改，重點是將「強制住院」改為「法官保留」，對人身自由約束需由法官決定，避免後續爭議，對人權方面是很大的進度。

另外，至於緊急安置時間也擬從5天拉長為至少7天，期盼時間可以更具彈性，這部分仍在討論階段。諶立中也說，對於尚需強制住院患者，如其狀況較為危急時，也可討論進行強制治療，如派醫療團隊到宅施打長效針劑等。

台灣司法精神醫學會常務理事王俸鋼今天告訴中央社記者，肯定這次的修法方向。由專家審議會決議改為法官保留，可避免球員兼裁判爭議；過去家人偷偷將無色無味藥物加入精神病患者食物，強迫病人吃藥的悲歌，也可因為強制社區治療介入畫上休止符。

但王俸鋼提醒，不論是強制住院改為法官保留，或改善強制社區治療制度，背後都需要有非常龐大配套措施及司法體系配合。尤其目前醫院進行強制社區治療案例非常稀少，經驗有限，一年可能只執行1至2個案例，這些稀少個案甚至只是為了做給衛生局看。

王俸鋼以強制社區治療為例，說明掛上「強制」二字，難由社政、衛政單打獨鬥，需要由具有公權力警消系統的配合，所以各單位之間的橫向合作、執行面的配套措施很重要，否則修法美意恐淪為有名無實。

除儘速完成「精神衛生法」修法，為了及早加強國內司法精神資療，心理及口腔健康司已規劃先從已有的精神療養院合作，設置司法精神病房，現在已經著手尋找適合的場地，明年可以完成4到6家司法精神病房設置。

社區關懷員是患者與醫療系統維持良好連結關鍵，強化社會安全網第2期力拚4年內將社區關懷員增至1000人以上；負責處理有肢體衝突、家暴、自殺紀錄難處理個案的心理衛生社工也將增至500人以上。