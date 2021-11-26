疫情趨緩解除降載 九九山莊今起恢復150人住宿

林務局新竹林管處今天指出，國內疫情趨緩且穩定控制，配合中央流行疫情指揮中心漸進式調整戶外活動及公共場域人流控管措施，新竹林管處所屬的九九山莊從今天起解除住宿降載，恢復至單日住宿150人上限，並邀來協作團隊持續提供餐食服務。

九九山莊位於海拔2699公尺，人們攀登大霸尖山必經中繼站，提供山友們夜宿休息的地方，先前因為本土疫情延燒，九九山莊實施降載措施，今天起恢復以往住宿模式。

新竹林管處指出，為促進在地原住民族協作及登山產業發展，目前和在地高山協作團體布農卡里布灣企業社及新竹縣原住民青年協會2團體合作提供餐宿服務，團體同時也協助山域救援、大鹿林道東線避難山屋維護、原鄉學校傳統山岳活動等事宜。