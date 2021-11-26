《不想一個人》温貞菱：人生就是在別無選擇中，相信自己的選擇

已抱回兩座金鐘獎的她，近年也以《陽光普照》和《不想一個人》入圍金馬獎最佳女配角，《斯卡羅》的「蝶妹」更是她生涯經典代表角色之一，精湛演技令人讚歎。

提到温貞菱，你一定對她所飾演的《斯卡羅》「蝶妹」一角印象深刻，她不僅精湛詮釋角色一路走來的心路歷程，更從外型和語言的淬鍊上，紮實地綻放屬於自己獨一無二的光彩──這是她一直以來對每個角色奉獻的堅持，從影多年的她，正以她獨特的人格魅力，迸發璀璨亮眼的篇章。

早以《曉之春》和《最後的詩句》抱回兩座金鐘獎的她，近年也以《陽光普照》和《不想一個人》入圍金馬獎最佳女配角，自幼就把戲劇之路視為人生目標的她，也分享一路走來的歷程，「演戲這件事情真的從來沒有想要放棄，也只有當演員的那一刻，我才覺得自己活著。」

在她全新電影作品《不想一個人》當中，温貞菱扮演一個為了生活而必須下海應召的小姐，不論形象的突破和融入社會底層的真摯情誼，都顛覆了她以往帶給觀眾的形象，你我彷彿能透過大銀幕看到一個截然不同的温貞菱，更深刻同情她和劇中角色金莎的際遇，有著對愛情無以復加的感慨。

《不想一個人》寫下温貞菱顛覆形象的大突破

《不想一個人》是由范揚仲編劇、執導的愛情電影，找來當紅演員范少勳、莫允雯、温貞菱挑戰最大尺度的突破演出，片中呈現不同年齡、不同社會地位對於「愛」的解釋與想像。本片在金馬獎中入圍了兩項大獎，包含最佳女配角温貞菱和最佳美術設計。

《不想一個人》描述，他的工作離不開金錢、慾望與凶險；她則是富商的祕密情人，富商病危住院中，她卻完全見不到愛人。

當皮條客阿龍（范少勳飾）遇上藝廊經理乃文（莫允雯飾），孤獨的兩人搭上彼此，每一次激情都是對現實的逃避：阿龍有青梅竹馬的金莎（温貞菱飾）要照顧，乃文也得決定肚子裡的孩子何去何從。這是夜都會的紅男綠女愁語，擁有自我是奢談，真情自然短缺。

《斯卡羅》曬黑的堅持 是她對角色的一貫敬業態度

當時拍《斯卡羅》特別曬黑的她，對角色的準備都抱持最高標準圖／當時拍《斯卡羅》特別曬黑的她，對角色的準備都抱持最高標準

温貞菱對角色的付出精神，從《斯卡羅》時的敬業便可嗅出端倪，像是蝶妹因為是排灣族，膚色本來就應該要黑，當初導演的設定僅是要化妝的她，後來覺得麻煩、不要讓自己花心思，擔心狀態影響到身上膚色，因此就決定去曬。

她的曬法是用助曬機，從拍攝前開始曬、拍攝期間一有空檔就回台北繼續曬，只為保持那古銅色的黝黑模樣，「我其實在接到正式拍攝邀約時，那時候還在俄羅斯交換學生，從頭到尾也沒想說自己有機會，直到確定是我時，為了不要讓自己後悔，雖然知道真的很難，但前後也沒花太多時間想就答應了。」

温貞菱笑說，如果要說蝶妹是她生涯中最難的角色，那一點也不為過，語言的難還只是其次而已，重點是各種在場景上的困難，特別是光遇到蛇就可能不下百次，也因為這次的經歷，她覺得自己的心智又更強大。

「表演這件事情，其實不像是一個坎過去、下次遇到就代表自己還能通過，它其實比較像是人生的各種難關，好比愛情、親情、友情，每一個階段都會遇到不同的考驗，不能說自己演技更上一層樓，但可以肯定的是，今天的自己比昨天的自己更厲害了一些，而且也愈來愈喜歡自己，表演和生活非常相似。」

把戲劇之路當一輩子的志業

温貞菱在《不想一個人》當中飾演一名為生活而下海的小姐圖／温貞菱在《不想一個人》當中飾演一名為生活而下海的小姐

有趣的是，《不想一個人》拍攝時，正好是她俄文系大四、即將畢業的時刻，甚至還剛好遇上期末考，而之所以選擇俄文，也是有個特別的原因。

温貞菱分享，她自己非常清楚，就算沒有人找她去演戲，她一輩子也會從事戲劇相關的職務，加上既然知道自己不會脫離這個產業，就決定大學念一個跟戲劇不相關的語言科系，「俄文是大家公認最難的語言，我就想碰看看，且俄文系也是個最好交換學生的科系，我也很想出國走走。」

也許，正是因為連這麼難的斯拉夫語系都能夠駕馭，那麼《斯卡羅》的原住民族語，對她自然更是駕輕就熟。

她回憶，在最初接到《不想一個人》劇本邀約時，「我看完劇本的瞬間就對角色非常有好感，因此跟導演碰面時，就非常極力想要爭取演出機會，就算演的是個小姐、有許多劇情需要的裸露鏡頭，我其實並不在意。」

為了演好小姐角色 她下足了各種苦功

温貞菱說，演角色很重要的地方，就是她的魅力，如果沒有把握、或怕自己演不好，除了對不起角色本身，更對不起導演和編劇，畢竟他們長時間賦予這個角色生命，演員更應該在能全力發揮的狀態下，努力做到最好。

因此，為了演好小姐的心境，她還特別去田調，包含諮詢做過傳播妹的朋友，還特別去酒店實習、和酒店小姐們聊天，更試穿她們的衣服，了解背後的生活習慣，「我還特別去了專門給小姐們洗頭、化妝的店家，在那邊認識很多特別生活狀態的人們，那是一個滿特別的經驗。」

「光是身為一個女性，就很容易被用某種特定的眼光看待，而拍這部戲時，就可以向那些制度去挑戰、和既定的刻板印象對抗，我就覺得很不錯。」温貞菱有感而發的說。

不僅如此，她還增胖了5、6公斤，以迎合那豐滿的姿態，且為了那場性關係的情慾戲，她還去看了A片，揣摩那個叫聲，「雖然最後那場戲因為劇情的需求被剪掉，我也尊重導演的決定，但演戲本來就是這樣，我已經給出了所有，真的也未必要拿到全部的回報。」

由於在戲中，她有非常多激情的裸露戲碼，雖然並沒有露點，但她坦言，未來如果劇情有需要、真的要到那樣的程度時，她認為都是可以討論的。

體悟不同人生 更覺得每個職業都值得尊重

温貞菱表示，也許在外人眼中，她們的工作風險高、感覺隨便、被人看不起，但其實對她來說她們的生活是非常單純的，她們其實也是一般人，會去看電影、有自己的性格，「做這個工作很不容易，不了解為什麼還要被看不起，每個人都是值得被尊重的。」

也許，這些做小姐的有的是負債、有的是別無選擇，而温貞菱則幫自己的角色金莎寫了註解──「人生就是在別無選擇中，相信自己的選擇，但用更好的詮釋去完成她。」

好比說，就算只有這份工作可以選擇，還是應該盡可能找到當中能讓自己開心的部分。

真的很愛演戲的温貞菱，未來也將持續在這條路上努力邁進，她笑說，「小時候真的不敢跟別人說自己是個演員，因為很不好意思，怕大家不認識自己。」這個感覺，一直是到23、24歲時，才慢慢適應這件事，自然而然被稱呼。

她說，每一次演戲，都更認識自己、拓展自己的面相跟可能，這種感覺就像是去認識一個新朋友，找尋過去遺失的某些特質，那過程是很療癒的，「演戲這件事情真的從來沒有想要放棄，也只有當演員的那一刻，我才覺得自己活著。」

（作者／魯皓平 本文出自2021.11.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）