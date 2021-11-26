健保給付藥價明年調整 耳熟能詳的冠脂妥、立普妥調降

為健全健保藥品給付，中央健保署宣布，明年起調整6645款藥品價格，調降前三名分別為心臟血管用藥、神經系統用藥、全身性抗感染劑。民眾熟知的冠脂妥、保栓通、脈優等藥品都降價，預估年省74.6億元，將用於如癌症用藥等突破新藥給付。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠說，這次共6645項藥品價格將調整，調降6564項、調升81項，平均降幅約4.1%。藥價降幅前3名類別，以心臟血管用藥降8%居冠，其次為神經系統用藥降6%、全身性抗感染劑降5%。

戴雪詠指出，調降心臟血管用藥多為治療三高藥品，均是民眾耳熟能詳的，其中以「冠脂妥」降幅最高，降幅14％，每顆從15.6元降至13.4元；同為降膽固醇的「立普妥」降幅12％，每顆從10.7元降至9元。此外，用量最大的「保栓通」每顆從34.4元降至32.1元；高血壓患者常吃的「脈優」也從每顆4.3元降至3.84元。

戴雪詠指出，治療局部癲癇的神經系統用藥「優閒膜衣錠」，降幅為4.7％，從每顆23.4元降至22.3元；另外，治療帶狀皰疹後神經痛的「利瑞卡」從每顆18.7元降至17.4元。

在全身性抗感染劑方面，主要是治療慢性B型肝炎的藥物「貝樂克」，降幅為8.9％，納入健保後於2015年從155元降至124元，明年起將再降至113元。

由藥價調幅來看，降幅最大的是憂鬱症用藥「立普能膜衣錠5毫克」降幅達30%，其次為氣喘用藥「利平喘呼吸溶液劑」降幅25%，第3為婦科用藥「培力婦安蒙軟膠囊200毫克」降幅24%。

戴雪詠說，從調降金額來看，罕病用藥「易來力凍晶注射劑150毫克」給付價調降近7000元最多，其次為化療藥「輝克癒蘇注射劑6毫克/毫升」降價近4000元，化療藥「愛寧達注射劑」也降價2275元。

戴雪詠指出，這次藥價調降降幅、金額最高的藥品大多是年代久遠老藥，約已收納健保15年以上，且過了專利期有許多同成分學名藥競爭，製造及原料成本也逐步降低，健保調降老藥給付價格後，將省下費用擴增於癌症新藥給付，減輕民眾負擔。

戴雪詠說，健保署往年多在每年4月1日調整藥價，但去年因新冠肺炎疫情影響，健保署與醫藥界達成共識，延後至去年10月調整；今年因國內爆發本土疫情，再將10月藥價調整期程再延後至明年元旦實施。

為了縮小藥價差、降低健保藥品給付支出，健保署自2013年起，逐年進行藥價調查，並依藥品市售價格平均值進行計算，調整健保藥品支付價格。