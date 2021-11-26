令人稱羨！ 北捷不受疫情影響 年終可領4.4個月

台北市議會審查北捷預算，過去北捷的年終獎金，最高可領4.4個月，今年雖然受疫情影響，北捷仍有機會達到法定稅前盈餘加10%的績效獎金門檻，可發足2.4個月，加上下考核和年終獎金各一個，最高仍可領4.4個月，令人稱羨。對此，北捷總經理黃清信表示，若減租獲同意，加上疫情趨緩，年底運量恢復，就有機會達標。

依北捷獎金發放原則，員工獎金包括年終獎金1個月，考績獎金平均1個月，績效獎金則依公司稅前盈餘的達成率而定，以稅前盈餘目標為基準，若逾目標的10%，可領2.4個月的績效獎金，若未達目標，則依達成率的比率計算，分成3個區間級距發給。

北捷指出，獎金發放基礎，是法定稅前盈餘加10%，績效獎金才可以發足2.4個月，今年110年法定稅前盈餘是1.5億，只要超過再多10%，就可以發2.4個月。至於獎金可領4.4個月，北捷指出，若減租順利通過，年底的捷運運量恢復，還是有機會，就像去年，年底運量回來就達標了。

北捷指出，今年平均運量是每天145萬人次，但預算是編211萬人次，達成率70%；據估計111年，一天是188.5人萬，但送來議會的數字是預估216萬人，可能達不到，連帶影響，北捷業外租金編59.4億就會無法負擔，目前和市府協商降租金，打算降為21.9億，這和客運營收下降相當，預估111年的稅前淨利為1.1億。

不過議員秦慧珠認為這是玩「文字魔術遊戲」，北捷客運收入減少21億，但該還的租金減列，少21億，這是玩弄數字，免得被批評虧損21億、經營不善，但這明明就是少還錢，且收入、乘客減少，盈餘還增加，這是魔術。

北捷總經理黃清信指出，減列租金，目前市府原則同意，董事會也已通過，目前正向重置基金管委會提案，若同意就定案。秦慧珠仍批評，收入因疫情影響還增加？這不是玩魔術數字？