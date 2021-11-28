沒時間燉菜頭湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
白蘿蔔是常見又營養的食材，特別是在天氣轉涼時，用白蘿蔔燉湯十分合適。不過除了燉湯之外，用其他方法料理白蘿蔔，同樣也是相當美味。最近日本媒體，就分享如何用作出好吃的「煎」白蘿蔔。
根據日本媒體「Hint-Pot」報導，「日本農業協同組合」最近在官方twitter上分享，表示如果一般人沒時間煮白蘿蔔的話，可以考慮用煎的方式，做成外酥內軟的「白蘿蔔排」。不只不花時間，料理過程也相當簡單。
大根はあるけど煮物にする時間は無いな…て時は大根ステーキ、いかがでしょう？1cmの厚みに切り、少し透き通るまでレンジで5分程蒸し、バターを溶かしたフライパンで焼き目がつくまで焼き、醤油やめんつゆ、ぽん酢などお好みの調味料をいれて両面に絡めれば完成。外は香ばし中はジュワッと…最高です！ pic.twitter.com/dcyOZ7rSLY— 全農広報部【公式】日本の食を味わう (@zennoh_food) November 16, 2021
「白蘿蔔排」的料理方式如下：
1.將白蘿蔔切片，厚度約設在一公分左右
2.將白蘿蔔放進微波爐裡加熱約5分鐘，直到白蘿蔔顏色大致成半透明狀
3.在平底鍋中放入奶油，融化後下白蘿蔔開始煎，直到兩面變色起鍋。最後再搭配醬油、鰹魚醬油露或柚子醋等自己喜歡的醬料調味即可。
這道食譜公布後，網友們紛紛表示「沒吃過感覺很好吃！下次就來試試看」、「感覺很簡單又好吃耶」、「以前就有看過，已經做好多次了，家人都超愛」、「不知道有沒有什麼辦法可以去除蘿蔔的苦味」、「我最近懶得煎都用蒸的，蒸30分鐘也會變得很軟很好吃」。
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