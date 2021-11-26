6金安獎英雄現身 他半夜狂飆送老人就醫仍難阻死神

有交通界奧斯卡獎之稱的「金安獎」，是全國交通安全最高榮譽，今天舉辦頒獎典禮，共計253位「英雄」獲獎。會前六位金安獎得主現身分享個人「事蹟」。一名獲獎計程車司機分享，手機不曾關機，只為了及時送老人就醫，即使奮力飆車，碰到回天乏術的狀況，依舊令他心碎。

交通部道安會執秘吳木富說，金安獎是交通安全最高榮譽，每年舉辦一次，針對表現很好地方政府、團體、優良駕駛和導護、警察等，致上最高榮譽，表達敬意跟感謝。

新北市績優導護志工蔡林春說，自己擔任江翠國小導護志工已經27年，從83年進去，做到校長換五、六個朝代，已經快80歲了，只要能動就會繼續做，做到不能動為止。

根據資料顯示，曾經有位交通志工在值勤時昏倒，蔡林春協助送上救護車，並在學校、家裡和醫院三處跑，讓志工倍感溫馨。有任何配備上的需求、站崗時間上的難為處，都會協助大家，用生命影響生命，卻又謙虛不居功。

台中市績優義勇交通警察吳麗英，患有肺腺癌，因對義交工作充滿熱忱，仍時常主動協助幹部整理相關經費結報及審核工作及擔任勤務交管指揮工作，只為替社會大眾服務，盡一點微薄之力，要為義交神聖工作，犧牲奉獻負責。她說，透過義交，對行的安全還有交通順暢有很大幫助，就算夏天日曬雨淋，還是希望維護交通順暢。

新北市優良職業汽車駕駛人陳金峰說，自己跑公車已經26年，107年跑台北客運板橋到西門658路線，遇到醉漢持鐮刀揮舞，當時客人很多，趕緊把車停在路邊，趁不注意，奮勇奪刀壓制醉漢，並報警協助處理，再把每個客人平安送回去。

新北市績優交通警察吳鎮宇說，自己是海山中分隊警員，一般人對警察印象都是衝鋒陷陣、警匪追逐，但交通警察是著重交通專業，專責處理交通事故，自己轄區內貫穿許多交通要道，連新北耶誕城也在內，會在最快時間舒緩交通壅塞。

根據資料顯示，他曾處理縣民大道與民生路口交通事故，意外於事故現場肇事車輛內查獲毒品海洛因一包、注射針筒、改造手槍兩支、子彈15顆。另也曾執行巡邏勤務，在板橋區中山路一段與新站路口發現一輛公車拋錨於中山路一段內側車道，為避免等待拖吊車時間過久，造成車流壅塞，他立即通報支援警力，合力將拋錨公車推至路邊，於短時間內紓解車流，使交通恢復順暢。

新竹縣績優義交宋福萊則自107年10月起擔任中隊長，每逢假日，必定會到竹東轄區義交服勤路口，共同協勤，並在場慰勉義交同仁執勤辛勞。109年7月1日至110年6月30日共慰（協）勤92次。

最後是榮獲花蓮縣優良職業汽車駕駛人、計程車司機丁輝雄，平時於瑞穗車站排班載客，協助鄉下地區老人至醫院看診，還會幫忙取掛號及取藥。他說，手機24小時都不會關，樂於當病人跟醫生橋梁，乘客都像自己家人，對他產生依賴，任何乘客生老病死都會感到難過。

他受訪時還分享，有一次半夜2時許接到電話，對方是一個90歲的老人，電話那頭喊著「我差不多快要沒有了」，堅持要他載，聽了就要掉眼淚。於是他飆車到花蓮，開到時速130公里，闖紅燈也不管，40分鐘就從瑞穗趕到到花蓮，老人家在後面很痛苦，到醫院隔天就因為心肌梗塞往生了。

他有分享，另一次一名70多歲老人家半夜3時許打給他，說太太睡很熟不想麻煩，希望他能載他去醫院。該老人在車上相當痛苦，一直叫，可惜開不到30分鐘就往生了，令他相當心碎。