天冷心肌梗塞患者增加 台大醫院最新研究確診僅需1小時

近日氣溫驟降，心肌梗塞患者增加。台大醫院今天發表最新研究，藉由新式檢測流程，可以於1或2小時內快速診斷心肌梗塞患者，有別於以往需要3至6小時的檢驗時間，徹底改變心肌梗塞診斷流程，大幅減輕急診壅塞、急診醫師心理負擔，並降低患者死亡率。

研究計畫主持人、台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋說，胸痛是急診患者常見主訴，約每10名患者就有1人有胸痛，要診斷是否為心肌梗塞，必須檢驗血液中的心肌旋轉蛋白數值，原因是心肌梗塞心肌壞死時，心肌旋轉蛋白會釋放到周邊血液，數值會有所上升。但傳統心肌旋轉蛋白檢驗不敏感，患者須等待6小時才能確診。

李建璋表示，若照傳統檢驗速度將造成急診室壅擠、醫師處置效率降低，讓患者死亡率增加5%、住院率增加0.8%、醫療支出增加1.1%，且現在還籠罩在新冠疫情下，同時也增加患者染疫風險。2011年產業界研發出高敏感心肌旋轉蛋白，其敏感度超過傳統的10倍以上，舉例來說，相當於在日月潭任何角度放入20公克的糖都可以被檢測出來，檢測時間從6小時縮短為3小時。

李建璋說，但歐洲研究發現，高敏感心肌旋轉蛋白非常靈敏，不需等待6小時，僅需於患者剛到院及1小後再次檢驗就可確診。台灣於2016年引進，但缺乏亞洲人的檢驗資料，而於2017年與日本研究發現，若以胸悶、胸痛等疑似心肌梗塞到急診就醫患者，約40%可以藉由此檢測排除，且往後也沒有死亡或混診就醫。但經過5年發現，全球僅只有少於5％的患者受惠於此流程。

李建璋指出，此研究收集12個國、32個研究團隊，共3萬多人資料分析，比較1小時、2小時、3小時診斷流程的正確性及安全性。研究發現，檢測使用較低的臨界值於3小時檢驗流程，1000名急診胸痛患者中，高達15人會被誤判為正常，但若用較高的臨界值於1或2小時檢驗流程僅3人被誤判。此研究已發表在美國知名期刊「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）。

全球目前採用此檢測方式的比率不高，台大醫院已有2至3名醫師使用，於急診分為排除區、觀察區、確診區，分別觀察病患病情變化，此研究，將加速全球檢驗流程轉換。昨天於急診觀察發現，天冷讓老年人、慢性病患者增加，病人數已恢復至疫情前水準，胸痛症狀比率約占7至8％，此新式檢驗流程將加速處理病患病情。

台大醫院副院長高淑芬說，心肌梗塞患者常有胸悶、胸痛症狀，到急診室就醫時十分緊急，醫師必須快速診斷、治療，這次跨國、跨領域研究改變了心肌梗塞診斷的流程，不僅是提升診斷效率，從原先須6小時加快至1或2小時，同時正確診斷，全球都能遵循此診斷流程，嘉惠所有心肌梗塞患者。

台大醫院心血管中心主任陳文鍾說，新的檢驗流程僅需1至2小時就可以獲得正確診斷，這是非常有意義的，可讓心肌梗塞患者及早治療，或讓不是的患者可以及早離開，減少急診室的壅塞及暫留。

台大醫院急診醫學部陳石池說，這研究對全世界的急診醫師是很大的福音，還記得30年前還在擔任住院醫師，當時是採用檢測心臟酵素CK-MB，等待檢驗結果常需要4到6小時，但僅檢驗1次可能還無法判定，往往要12小時以上才能判斷，但這對急診室醫師來說心理壓力非常大，因這類患者心臟可能隨時停止跳動，如今有好的研究發現，大幅減輕急診醫師的壓力。