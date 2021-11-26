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迎接新年！ 中華郵政推虎年郵票 12月1日發行

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
新年郵票（110年版）。圖／中華郵政公司提供
新年郵票（110年版）。圖／中華郵政公司提供

新的一年將至。為迎接新年來臨，中華郵政公司說，繼續採新年生肖為題材，訂於12月1日發行「新年郵票（110年版）」，一套兩枚及小全張一張，郵票設計以平面圖案簡化形態呈現，展顯猛虎生風、福氣滿堂氣象，郵票面值分別為6元及13元；小全張以威武虎嘯，藉以祝福新年虎氣沖天，身體健康如虎，面值為15元。

另為增添集郵樂趣，中華郵政公司說，繼續製作「新年郵票（110年版）印刷全張」郵品，於郵票發行當日供售，售價新台幣1400元，郵品內含未裁切之面值6元及13元郵票全張（20枚）各兩張、小全張印刷全張（含九張小全張）一張及證書一份，全張紙邊保留印製過程所標記色標、裁切線等記號，並以專用典藏圓筒收納，極具收藏價值。

中華郵政說，配合郵票發行，特別印製相關首日封、貼票卡、護票卡、小全張護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月29日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及預銷首日戳小全張封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

中華郵政 郵局

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