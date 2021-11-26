今年冬季冷不冷？ 氣象局展望：估1到3個寒流襲台

中央氣象局今天舉辦冬季展望記者會，未來一季（12月到明年2月）平均氣溫接近正常，雨量則以正常至偏少的機率較大。此外，根據氣候平均值統計，今年冬季預計會有8到12個冷氣團、一到三個寒流。

氣象局表示，今年秋季（9月至11月）台灣平均氣溫偏暖，其中9月至10月中旬明顯偏暖，10月下旬至11月北部及東半部偏涼；雨量方面除東南部為偏多，其餘區域為正常偏少。

氣象預報中心主任呂國臣說，今年秋季平均溫25.72度，是有紀錄以來，台灣秋季史上第六高溫；平均雨量則有541.1毫米，接近氣候正常值約九成的雨量。

呂國臣說，9月開始副熱帶高壓偏強，溫度偏高，幾乎全台受影響，尤其基隆地區創下9月歷年來新高，10月下旬到11月受東北季風跟大陸冷氣團影響，涼冷空氣下來，但西半部溫度還是屬於偏高。

呂國臣說，感覺上來看，今年冬天來得比較早，11月11日入秋首波大陸冷氣團抵達，是1981年、近40年以來最早一年，台北溫度下探13.9度。以往11月平均氣溫22.7度，今年是近八年來首度低於氣候平均值。

呂國臣說，秋季降雨時序分配正常，9月、10月分別有璨樹跟圓規颱風帶來顯著降雨。11月開始降雨進入氣候值，北部、東半部迎風面有雨，中南部則進入枯水期，雨量東多西少。

颱風部份，今年9月至今西北太平洋共生成八個颱風，一半往北、一半往西，少於氣候平均值10.86個，其中有一個璨樹颱風侵台，侵台颱風數接近氣候平均值1.2個。

展望未來一季，氣象局預測，由於目前熱帶之中、東太平洋附近海溫偏冷，反聖嬰正在發展且預測可維持至明年春天。氣象局分析過去歷史資料表示，反聖嬰年的台灣冬季雖有氣溫較冷、雨量略少的特徵，惟反聖嬰年連續發生時訊號較弱，且不同反聖嬰年份對台灣的影響差異性大；另經綜合檢視我國及各國模式的預報資料，研判今年冬季平均氣溫將接近正常，雨量則以正常至偏少的機率較大。

呂國臣說，逐月來看，12月偏冷，明年1、2月又回歸正常。他也說，根據氣候平均值統計，冬季預計會有八到12個冷氣團、一到三個寒流，台灣今年冬季會在該範圍內。