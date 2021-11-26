快訊

香港數名政治人物收到「腐肉信」 貼有台灣郵票

網友「被下單」買港股？元大證昨現異常：會確保客戶權益

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北海岸4條體驗觀光行程好康 5倍券折5百、再贈5百伴手禮

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
伴手禮冰烤地瓜與保冷袋。圖／北觀處提供
伴手禮冰烤地瓜與保冷袋。圖／北觀處提供

北海岸有山海美景，疫情趨援，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，規畫推出4條體驗觀光1日體驗遊程，針對親子、青年、樂齡族群精選合適景點。並祭出旅遊優惠方案，即起民眾使用紙本五倍券或國旅券，原價1500元遊程立即折扣500元，報名費變成1000元，並依照不同遊程再加贈市值500元以上伴手禮，相當划算且優惠。

第一條親子農村生態體驗，先到野柳地質公園觀賞著名地標女王頭，再到中山溫泉公園泡泡腳，享受金黃色硫磺泉的溫暖，一旁的金山老街是選購伴手禮的好地方，下午來到三芝李天祿布袋戲文物館，了解布袋戲的歷史文化與親自動手彩繪戲偶。

第二條和平島製皂體驗遊程，藉由專業導覽了解和平島公園，於園內體驗手工捏出造型可愛又有趣的小島製皂行程，再到八斗子觀光漁港感受港邊風情，最後來到情人湖公園。

第三條樂齡慢遊體驗遊程，則安排於陽光正好的上午到芝蘭公園海上平台，在徐徐海風下，漫步在伸展台上欣賞北海岸美景，接著到富貴角燈塔公園，感受全台最北的燈塔，中午來到具有濃厚藝術氣息的芝柏山莊，有馬賽克、油漆彩繪等特殊建築風格的房子，最後到牧蜂農場，用生態解說的方式把養蜂的過程公開化，安排蜂蠟蠟燭DIY體驗，純天然的蜂蠟製作成環保又實用的造型蠟燭。

第四條乘風破浪北海岸青年放鬆行程，安排到遊獅頭山公園擁有「金山八景」美名的燭臺雙嶼，拍完美照再到中山溫泉公園泡泡腳放鬆一下後，旁邊即是大家熟知的金山老街，老街內的各式各樣小吃如蚵仔酥、鴨肉，還有金山特產蔴粩、芋餅、烤紅心蕃薯、地瓜酥。下午可選擇坵隱農場或富品家DIY體驗，坵隱農場是隱身在金山的小農場，DIY行程包含農場環境介紹+生態導覽+DIY活動。

詳見幸福北海岸查詢https://www.facebook.com/northguan

遊程報名資訊如下：

親子農村生態體驗一日遊https://edison.com.tw/regular-sightseeing/1pebc02/

和平島製皂體驗一日遊https://edison.com.tw/regular-sightseeing/1pebc04/

樂齡慢遊一日遊https://edison.com.tw/regular-sightseeing/1pebc03/

青年放鬆一日遊https://edison.com.tw/regular-sightseeing/1pebc05/

體驗遊程牧蜂農場的蜂蠟蠟燭DIY。圖／北觀處提供
體驗遊程牧蜂農場的蜂蠟蠟燭DIY。圖／北觀處提供
體驗遊程富品家的紅龜粿。圖／北觀處提供
體驗遊程富品家的紅龜粿。圖／北觀處提供
體驗遊程和平島公園的小島製皂。圖／北觀處提供
體驗遊程和平島公園的小島製皂。圖／北觀處提供
體驗遊程李天祿布袋戲文物館的戲偶彩繪。圖／北觀處提供
體驗遊程李天祿布袋戲文物館的戲偶彩繪。圖／北觀處提供

金山 DIY 親子

延伸閱讀

下周二起兩波冷空氣報到！吳德榮：第二波更強

沈文程將快閃高雄樂齡展 力邀12月11日高流一同飆歌！

北台今晨低溫12.3度！ 明晨下探11度 下波冷空氣時間曝

影／北海岸派出所很給力 為萬金石馬拉松選手熱情加油

相關新聞

拒絕靠爸的聯華神通第三代 拍《美國女孩》問鼎金馬

第58屆金馬獎頒獎典禮即將舉行，一口氣入圍最佳劇情片等7大獎的《美國女孩》，也在影展觀眾票選排行榜上，持續9天蟬聯第一。

今年冬季冷不冷？ 氣象局展望：估1到3個寒流襲台

中央氣象局今天舉辦冬季展望記者會，未來一季（12月到明年2月）平均氣溫接近正常，雨量則以正常至偏少的機率較大。此外，根據...

台鐵電車線上卡大鳥屍體！龜山礁溪站間列車延誤

台鐵局今天發生電力設備故障，自早上7點40分起，龜山站到礁溪站間南下、北上列車延誤，預計恢復為今天晚上11點59分。

下周二強冷高壓南下 彭啟明：先濕冷再轉偏乾冷

今天持續東北風的天氣型態，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，不過昨天南方的水氣北移，這些中層的水...

天冷心肌梗塞患者增加 台大醫院最新研究確診僅需1小時

近日氣溫驟降，心肌梗塞患者增加。台大醫院今天發表最新研究，藉由新式檢測流程，可以於1或2小時內快速診斷心肌梗塞患者，有別...

健保新藥價111年上路 醫藥界憂影響用藥籲配套

健保署宣布明年元旦起部分藥品調整價格，常見的心血管用藥降幅最大。醫界與藥界認為，可能影響民眾用藥與醫師開藥習慣，醫院與藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。