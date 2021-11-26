北海岸4條體驗觀光行程好康 5倍券折5百、再贈5百伴手禮

北海岸有山海美景，疫情趨援，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，規畫推出4條體驗觀光1日體驗遊程，針對親子、青年、樂齡族群精選合適景點。並祭出旅遊優惠方案，即起民眾使用紙本五倍券或國旅券，原價1500元遊程立即折扣500元，報名費變成1000元，並依照不同遊程再加贈市值500元以上伴手禮，相當划算且優惠。

第一條親子農村生態體驗，先到野柳地質公園觀賞著名地標女王頭，再到中山溫泉公園泡泡腳，享受金黃色硫磺泉的溫暖，一旁的金山老街是選購伴手禮的好地方，下午來到三芝李天祿布袋戲文物館，了解布袋戲的歷史文化與親自動手彩繪戲偶。

第二條和平島製皂體驗遊程，藉由專業導覽了解和平島公園，於園內體驗手工捏出造型可愛又有趣的小島製皂行程，再到八斗子觀光漁港感受港邊風情，最後來到情人湖公園。

第三條樂齡慢遊體驗遊程，則安排於陽光正好的上午到芝蘭公園海上平台，在徐徐海風下，漫步在伸展台上欣賞北海岸美景，接著到富貴角燈塔公園，感受全台最北的燈塔，中午來到具有濃厚藝術氣息的芝柏山莊，有馬賽克、油漆彩繪等特殊建築風格的房子，最後到牧蜂農場，用生態解說的方式把養蜂的過程公開化，安排蜂蠟蠟燭DIY體驗，純天然的蜂蠟製作成環保又實用的造型蠟燭。

第四條乘風破浪北海岸青年放鬆行程，安排到遊獅頭山公園擁有「金山八景」美名的燭臺雙嶼，拍完美照再到中山溫泉公園泡泡腳放鬆一下後，旁邊即是大家熟知的金山老街，老街內的各式各樣小吃如蚵仔酥、鴨肉，還有金山特產蔴粩、芋餅、烤紅心蕃薯、地瓜酥。下午可選擇坵隱農場或富品家DIY體驗，坵隱農場是隱身在金山的小農場，DIY行程包含農場環境介紹+生態導覽+DIY活動。

詳見幸福北海岸查詢https://www.facebook.com/northguan

遊程報名資訊如下：

親子農村生態體驗一日遊https://edison.com.tw/regular-sightseeing/1pebc02/

和平島製皂體驗一日遊https://edison.com.tw/regular-sightseeing/1pebc04/

樂齡慢遊一日遊https://edison.com.tw/regular-sightseeing/1pebc03/