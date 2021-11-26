腎友昏迷與吃帶狀皰疹藥有關！醫：提醒這1點
70歲黃姓洗腎患者最近意識昏沉、後來更是叫不醒，送急診後問診發現，是近日因帶狀皰疹有去診所拿藥服用，懷疑可能是因為藥物引起的神經學變化，會診腎臟內科醫師安排住院，接受血液透析將過量的藥物移除後意識逐漸恢復。
長安醫院腎臟內科醫師陸政鼎提醒，現在普遍用藥複雜化，藥物交互作用也多，腎臟病患者服用任何藥物前都要謹慎以對。腎友若罹患帶狀皰疹請立即至腎臟內科就醫，遵照醫師處方調整治療帶狀皰疹藥物劑量。
陸政鼎說，帶狀疱疹好發於季節交替、作息不正常、壓力大等免疫力下降的時候，洗腎病人由於腎功能受損，導致免疫力變差，更容易發生感染問題，研究指出，台灣洗腎病人罹患帶狀疱疹的機率較一般人高出近兩倍。因治療帶狀皰疹藥物代謝緩慢，用藥時需特別小心，否則會造成意識障礙。
陸政鼎說明，治療帶狀疱疹用的抗病毒藥物主要是經由腎臟代謝，所以腎功能不良的患者，有可能因為藥物代謝及排除障礙而使得血中藥物濃度過高，進而引起意識障礙，甚至造成昏迷。
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