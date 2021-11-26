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健保111年調降藥價年省74億元 三高用藥降最多

中央社 / 台北26日電

健保署宣布，明年元旦起調整6645款藥品價格，以治療三高的心臟血管用藥降8%最多，10大常用藥品如冠脂妥、保栓通、脈優等都降價，估年省74億元，將用於新藥給付。

為了縮小藥價差、降低健保藥品給付支出，衛生福利部中央健康保險署自民國102年起，逐年進行藥價調查，並根據藥品市售價格平均值進行計算，調整健保藥品支付價格。

健保署往年大多在4月1日調整藥價，但去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，健保署與醫藥界達成共識，延後至去年10月才調整；今年因國內陸續爆發本土疫情，健保署將10月藥價調整期程再延後至明年元旦實施。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠近日接受中央社記者訪問時表示，這次共有6645項藥品價格將調整，調降6564項、調升81項，平均降幅約4.1%，預計每年可減少健保藥費支出新台幣74.6億元，省下的經費將用於給付新藥。

健保署分析，這次藥價降幅前3名類別，以心臟血管用藥降8%居冠，其次為神經系統用藥降6%、全身性抗感染劑降5%。

戴雪詠說，心臟血管用藥多為治療三高的藥品，在10大健保用藥排名中就占據4名，其中以「冠脂妥」因健保收載超過15年、降幅最高，每顆從15.6元降至13.4元；同為降膽固醇的「立普妥」則從10.7元降至9元。

戴雪詠表示，用量最大的「保栓通」從每顆34.4元降至32.1元；高血壓患者常吃的「脈優」也從每顆4.3元降至3.84元。

戴雪詠指出，治療局部癲癇的神經系統用藥「優閒膜衣錠」同樣因健保收載超過15年，從每顆23.4元降至22.3元；另外，治療帶狀皰疹後神經痛的「利瑞卡」從每顆18.7元降至17.4元。

在全身性抗感染劑方面，主要是治療慢性B型肝炎的藥物「貝樂克」，戴雪詠說，這款藥雖然已過專利期，但健保收載還未過15年，納入健保後僅於104年從155元降至124元，明年起將再降至113元。

由藥價調幅來看，降幅最大的是憂鬱症用藥「立普能膜衣錠5毫克」降幅達30%，其次為氣喘用藥「利平喘呼吸溶液劑」降幅25%，第3為婦科用藥「培力婦安蒙軟膠囊200毫克」降幅24%。

從調降金額來看，罕病用藥「易來力凍晶注射劑150毫克」給付價調降近7000元最多，其次為化療藥「輝克癒蘇注射劑6毫克/毫升」降價近4000元，化療藥「愛寧達注射劑」也降價2275元。

戴雪詠指出，這次藥價調降降幅、金額最高的藥品大多是年代久遠老藥，一旦過了專利期將有許多同成分學名藥加入競爭，製造及原料成本也將逐步降低，健保調降老藥給付價格後，再將省下經費用於擴增救命的癌症新藥給付，減輕民眾自費負擔。

健保 疫情 冠脂妥

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