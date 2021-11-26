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健保新藥價111年上路 醫藥界憂影響用藥籲配套

中央社 / 台北26日電

健保署宣布明年元旦起部分藥品調整價格，常見的心血管用藥降幅最大。醫界與藥界認為，可能影響民眾用藥與醫師開藥習慣，醫院與藥局利潤也受衝擊，呼籲要有相關配套。

衛生福利部中央健康健保署明年元旦起將調降6564項、調升81項藥品給付價格，平均降幅約4.1%，以治療三高的心臟血管用藥降8%最多，健保用量前10大藥品如冠脂妥、保栓通、脈優等都在調降名單中，預計每年可減少健保藥費支出新台幣74.6億元，省下的經費將用於給付新藥。

陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁日前接受中央社記者訪問時表示，健保採行藥費支出目標制，調整藥價後理論上應讓藥費在健保總支出的占比降低，但事實上幾乎占比持平，原因就是納入健保給付的新藥金額，遠高於藥價調整節省下的金額。

而藥價調整影響範圍廣，洪子仁提到，醫院端藥品利潤空間變小，可能減少新台幣數千萬至上億元不等，若因此更換同成份的學名藥品，即便劑型相同，但包裝不同，對於用藥民眾與開藥的醫師都得重新適應。

洪子仁也說，健保給付藥價調低，若藥廠評估不符效益，無論是原廠貨本土藥廠，都可能退出市場，對於民眾用藥或國內生技產業發展都有不良影響。

中華民國藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒也提到，社區藥局議價能力不如大醫院，以抗血栓藥物保栓通為例，明年元旦起調整後的藥價，與藥局端進貨價格差不多，「幾乎賣1盒就賠1盒」。

黃彥儒指出，本次新藥價上路適逢跨年元旦連假，藥局可能會先將適用原給付價格藥品存貨售完，等到明年1月3日上班日才進貨，導致連假期間有用藥需求的民眾可能買不到藥。

對此，健保署戴雪詠表示，已協調藥品供應商提早於今年底，以較低的新藥價供貨給藥局端，以防前述狀況。

健保資源有限，如何有效配置資源是一大難題。洪子仁建議，藥價調整須重視相關配套，如推行藥品部分負擔，而藥價調整不只是考量價格，也須考慮用量。

洪子仁說，若健保申報量大的藥品，如三高、心血管藥物，替代藥品多，調降幅度可較大，反觀申報量少的藥品，調降幅度則不宜太大。

健保 連假 醫師

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