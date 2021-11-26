元旦連假台鐵加開107班次！ 12月2日凌晨0時起開放搶票

台鐵局因應111年元旦連假疏運旅客需要，自12月30日（周四）起至民國111年1月3日（周一）共計5天，全線加開各級列車總計107班次。自12月2日（周四）凌晨0時起，開放網路及電話語音訂票。

其中包含東部地區12月31日至111年1月2日加開樹林-花蓮復興號6班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。另為加強疏運旅客，12月30日至111年1月3日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

另12月30日至111年1月2日加開4班東線實名制班次，於12月3日（周五）凌晨0時起開放12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。