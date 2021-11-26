下周二強冷高壓南下 彭啟明：先濕冷再轉偏乾冷

今天持續東北風的天氣型態，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，不過昨天南方的水氣北移，這些中層的水氣雲系，和台灣的地形有些交互作用，北部水氣較多，東北角的迎風面持續有陣雨，北部也較為陰沉偶飄雨，中南部靠山區也有些短暫陣雨。

溫度上，這幾天冷空氣勢力不強，北部都還有19-23度，空曠地區仍有機會到16-18度，中南部19-27度，東半部19-25度，類似的溫度將持續到下周一。這兩三天東北風在周日會稍微減弱一些，有機會回溫一兩度。

下一波變化時間點會在下周二，彭啟明說，預期北方強冷高壓南下，這波持續時間會較久，南侵的幅度也會較強，下周二前緣的鋒面雲系報到，北部會轉為陰沉偶陣雨的天氣，接下來周三水氣減少，後面的乾冷空氣報到。

他表示，預期下周三北部有機會降到12-14度，14度指的是台北市氣象站可能接近14度上下，12度是空曠地區的低溫，預期下周三是第一波的降溫，隨後會回溫一些，但後面冷空氣可能會在周末再增強，也會再降溫，但會多冷，是否會比下周三還會下滑更多，還是維持平盤，目前時間較久，下周末的預測仍有些變數。

彭啟明說，今年從10月以來，共有三波強冷高壓南下影響東亞，台灣較有感的的是11月的兩波，12月初這一波很有入冬的感覺，也建議要有所準備，過去都還是深秋的型態，到了12月開始，會有較密集也夠強的冷空氣南下，顯著較有感，建議穿著或禦寒的準備務必要開始了。

他表示，冬季的降溫，對有慢性病患者是頗嚴重的考驗，尤其是心血管疾病的患者，務必要提高警覺，提早做好準備，配合上氣象預測做調整安排。

彭啟明說，對於農漁民冬天作物的安排要開始留意容易有寒害發生，12月開始會有幾波較強冷空氣，今年雖然比較早冷，但還看不到會是冷冬或極度嚴寒事件的訊號，只能說冷高壓發展的頻率會較高一些，提早準備可以減少不必要的損失。