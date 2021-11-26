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大陸性冷高壓偏北出海 鄭明典：下雨的地方不少

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
大陸性冷高壓偏北出海，高壓太偏北，高壓下沉區就偏北，到台灣的東北季風就會有比較多水氣。再加上南方也有對流區接近，台灣上空雲量很多，下雨的地方也不少。圖／取自鄭明典臉書
大陸性冷高壓偏北出海，高壓太偏北，高壓下沉區就偏北，到台灣的東北季風就會有比較多水氣。再加上南方也有對流區接近，台灣上空雲量很多，下雨的地方也不少。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大陸性冷高壓偏北出海，高壓太偏北，高壓下沉區就偏北，到台灣的東北季風就會有比較多水氣。再加上南方也有對流區接近，台灣上空雲量很多，下雨的地方也不少。

氣象局說，今天東北季風增強且仍受南方雲系影響，台灣附近水氣仍稍多，南部地區及中部山區有局部短暫雨的機會，迎風面的大台北、東半部地區也有局部短暫雨，其他地區主要為多雲的天氣，偶爾有零星飄雨，其中要留意在東北部地區降雨較持續，且有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，今天白天高溫在北部、東北部及東部略降一些，大約20至24度，其他地區26至29度，夜間清晨低溫中部以北及花蓮約18、19度，南部及台東約20、21度，各地早晚仍較涼。

另外，東北風明顯偏強，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海上作業及海邊活動的朋友留意安全。

氣象局 東北季風 蘭嶼

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