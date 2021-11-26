快訊

下周二起兩波冷空氣報到！吳德榮：第二波更強

下周二起兩波冷空氣報到！吳德榮：第二波更強

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
下周二鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台先轉濕冷晚再轉乾冷，北台灣平地最低溫遽降至13度左右；其他地區氣溫亦逐漸下降。本報資料照片
下周二鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台先轉濕冷晚再轉乾冷，北台灣平地最低溫遽降至13度左右；其他地區氣溫亦逐漸下降。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東北季風增強，冷空氣很弱，北台天氣略轉涼，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨；桃園以南晴時多雲，中南部舒適微熱早晚涼。今天北部16至22度，中部17至26度，南部18至28度，東部17至25度。

周日、下周一東北季風減弱，氣溫逐日漸升，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲，中南微熱早晚涼。

他說，下周二鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台先轉濕冷晚再轉乾冷，北台灣平地最低溫遽降至13度左右；其他地區氣溫亦逐漸下降。

吳德榮表示，下周三起第1波乾冷空氣籠罩，各地晴冷，夜間強輻射冷卻加成，早晚很冷。下周四清晨北台灣平地最低氣溫，約可降至10、11度，台北氣象局的低溫也有降至14度，而符合大陸冷氣團定義的機率。

他說，最新歐洲及美國模式模擬皆顯示，下周四白天至下周五白天，第一波冷空氣減弱。下周五晚起第二波更強的冷空氣南下，將為下個周末帶來更低的氣溫；但已為末期的模擬，理論上有更大的不確定性，也會持續調整，應繼續觀察。

桃園 吳德榮 低溫

延伸閱讀

北台今晨低溫12.3度！ 明晨下探11度 下波冷空氣時間曝

明天氣溫陡降！ 吳德榮：明晚至周二清晨最冷

下周一天氣劇變！ 吳德榮：愈晚愈冷 雪山有飄雪機率

21日鋒面接近冷空氣很強 吳德榮：近「大陸冷氣團」

相關新聞

148元買咖啡飲料中千萬！7-11統一發票大獎在苗栗

財政部今天（11月25日）公布最新一期2021年9~10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有1位消費者獲得千萬特別獎...

應對陸水果禁令 鳳梨規畫減產

中國大陸今年對台鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦下禁令，農委會透過國內促銷、海外開拓市場、鳳梨加工等三招救急，度過難關；不過眼看明年...

高麗菜超種 明年1月恐爆量

高麗菜又超種了！十一月後氣溫轉冷涼，適合平地蔬菜生長，再加上雲林以北地區二期稻作結束後，農友可開始種植裡作蔬菜，根據農糧...

下周二再降溫 下探14℃

下周又要變冷。中央氣象局說，下周二(卅日)開始明顯降溫，下周三、四，受到東北季風或大陸冷氣團影響，北部低溫下探十四度；今...

下周二起兩波冷空氣報到！ 吳德榮：第二波更強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東北季風增強，冷空氣很弱，北台天氣略轉涼...

熱門寵物失寵 綠鬛蜥之亂 「獵龍」高手難出手

電影《侏儸紀》引發恐龍熱潮，因綠鬣蜥有著酷似恐龍的外表，有業者引進國內，曾是熱門寵物。如今「蜥滿為患」，連農委會主委陳吉仲都認證，嘉義到屏東綠鬣蜥問題確實嚴重。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。