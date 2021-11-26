下周二起兩波冷空氣報到！ 吳德榮：第二波更強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東北季風增強，冷空氣很弱，北台天氣略轉涼，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨；桃園以南晴時多雲，中南部舒適微熱早晚涼。今天北部16至22度，中部17至26度，南部18至28度，東部17至25度。

周日、下周一東北季風減弱，氣溫逐日漸升，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲，中南微熱早晚涼。

他說，下周二鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台先轉濕冷晚再轉乾冷，北台灣平地最低溫遽降至13度左右；其他地區氣溫亦逐漸下降。

吳德榮表示，下周三起第1波乾冷空氣籠罩，各地晴冷，夜間強輻射冷卻加成，早晚很冷。下周四清晨北台灣平地最低氣溫，約可降至10、11度，台北氣象局的低溫也有降至14度，而符合大陸冷氣團定義的機率。

他說，最新歐洲及美國模式模擬皆顯示，下周四白天至下周五白天，第一波冷空氣減弱。下周五晚起第二波更強的冷空氣南下，將為下個周末帶來更低的氣溫；但已為末期的模擬，理論上有更大的不確定性，也會持續調整，應繼續觀察。