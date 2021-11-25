弘道「年貨百寶車」 一圓偏鄉與行動不便長輩採購夢

每逢歲末寒冬，弘道老人福利基金會會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，除進行關懷服務外，也搭配提供除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐等有年味的助老服務，更發起年貨百寶車，服務不便外出或偏鄉長輩，幫助獨居弱勢長輩溫暖渡寒冬、溫馨好過年，總計需3000萬元助老經費，邀請民眾捐款響應寒冬助老。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，「寒冬助老，刻不容緩」邁向第13屆，延續過往「從看見，去改變」的精神，持續用設計帶領社會大眾更貼近與理解長輩處境。她指出，在疫情期間，家變得更重要，因此今年大膽創新，顛覆人們對於居家型錄美好設計想像，以獨居老人住家為靈感，推出一本離幸福最遙遠的居家型錄「KUÂNN」，讓民眾一起看見獨老的真實生活景況，進而捐款助老改變孤寒家居困境。

此外，每年的寒冬助老服務，弘道也會邀請獨居弱勢長輩走出家門，以陪伴購買年貨方式取代送物資，針對不便出門或居住偏鄉地區的長輩，更發展出「年貨百寶車」服務，由弘道社工、志工先關心了解長輩需要的購物清單，並結合其他民生百貨送到長輩家門口，讓長輩們重溫購物時光，並且擁有挑選所需的自主權。

獨居在三峽山區的83歲趙阿嬤，每次下山購物就需要花上700元的車資，因此阿嬤都會請鄰居下山時順便幫忙採買，弘道三峽志工站服務阿嬤10多年，除了關懷訪視、送物資外，去年寒冬助老期間，還由弘道社工扮成聖誕老公公，開著年貨百寶車上山到阿嬤家，讓阿嬤萬分驚喜！