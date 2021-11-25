氣象主播暖心 坐輪椅也要傳愛慢飛天使
坐輪椅也不忘做公益！東森新聞台專業氣象主播王淑麗，近日因下樓梯滑倒重摔，傷及尾椎及腰椎，正在接受針灸復健，不過她即便坐輪椅，仍心繫為遲緩兒募集早療經費，為公益依然趴趴GO。
王淑麗上個月才剛取得台師大EMBA樂活產業高階經理人碩士，拿到熱騰騰的文憑後仍沒閒下來，先是參加樂活盃路跑賽，再次成功挑戰馬拉松，緊接著又馬不停蹄投入公益。
王淑麗已連續６年拍公益桌曆，今年與「東森幼幼基金會」傳愛到雲林，與雲林「若瑟福利基金會」攜手要幫助雲林的發展遲緩兒，在雲林的公益趴趴26日起跑，27日上午在雲林虎尾布袋戲館，更將舉辦公益粉絲見面會，熱情邀約民眾共襄盛舉一起傳愛，現場捐款民眾，除了能獲得2022桌曆公益桌曆外，還能得到限量簽名海報。
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