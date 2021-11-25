買咖啡中千萬！7-ELEVEN苗栗大坪門市開出特別獎 門市領獎加碼10%再送衛生紙

財政部稍早公布了最新一期2021年9～10月統一發票中獎號碼，統一超商共有1位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得200萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有8位百萬得主。

獲得千萬大獎的消費者，是在苗栗縣的大坪門市購買共148元的CITY CAFE與飲料；3位獲得200萬特獎的消費者，則是分別在台南市安南區的安學門市購買共63元的CITY CAFE與茶葉蛋，彰化縣的溪東門市購買共177元的飲料、熱狗、茶碗蒸及包子，還有台北市大安區的和樂門市購買共204元的麵包、鮮乳與飲料、零食糖果。

另外還有8位雲端發票專屬獎百萬得主，包括台南市安平區慶平門市購買共210元的進口冰品、雲林縣斗六市永昌門市購買共100元的民生用品、新竹縣寶山鄉積七門市購買23元的鮮乳、台北市大安區誠安門市購買共28元的飲用水、桃園市桃園區民越門市購買共70元的罐裝咖啡、鮮乳、台北市北投區奇岩門市購買共98元的三明治及御飯糰、高雄市左營區翠峰門市購買共53元的麵包及優酪乳，還有台南市北區豐盛門市購買共89元的飲料及便當。

為了響應財政部鼓勵民眾多加使用雲端發票政策，即日起持1,000元（含）以下中獎發票到7-ELEVEN門市兌換最高回饋10%活動外，再加贈乙包UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙（數量有限、送完為止），此外，OPEN POINT App會員載具可與6大支付工具（OPEN錢包、icash Pay、街口支付、LINE Pay、橘子支付、悠遊付）綁定，方便消費者到7-ELEVEN購物結帳時一次完成支付、累點、存發票3大購物流程，也能跨通路到康是美、統一精工、統一時代百貨、高雄夢時代百貨、星巴克持OPEN錢包、icash Pay將消費發票存入OPEN POINT會員載具，並享有貼心的自動對獎、中獎推播服務。

最新一期2021年9～10月期中獎發票OPEN POINT App發票日誌預計於12月1日推播給當期中獎的幸運會員們，從12月6日起可以開始領獎；同時也提醒2021年7～8月期尚有近8萬張、總計近3千萬元獎金的OPEN POINT會員載具中獎發票尚未到ibon列印，提醒未兌獎的幸運兒盡快持OPEN POINT App到7-ELEVEN即可輕鬆列印、千元以下中獎發票現場兌換最高可享10%回饋。