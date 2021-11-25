守護寒士不落人後 蔣萬安籲大眾支持送禮

人安基金會即將舉辦「第32屆寒士吃飽30」活動，今年邀請立委蔣萬安擔任愛心大使，記者會現場，蔣萬安除介紹年禮內容，並將年禮送給寒士阿香。蔣萬安說，社會大眾因不熟悉、誤解而對街友保持距離，事實上街友是需要社會大眾伸援手的，人安基金會提供禦寒衣物、棉被，更在過年期間親自送上年禮，讓寒士們能夠在年節與家人團聚、飽餐一頓。

今年五月疫情嚴峻，許多產業受衝擊，影響民眾生計，尤其寒士首當其衝，頓失收入來源。連續辦理32屆的寒士吃飽30，也受疫情影響，過往的辦桌形式，改成送禮到家，蔣萬安今年則響應人安邀約擔任「第32屆寒士吃飽30」愛心大使，盼寒士吃飽30送禮活動順利舉辦，並號召社會大眾支持，讓寒士能在年節時有頓溫飽。

80歲的阿香，曾在成衣廠上班，並在成衣廠結識老公，因薪水微薄，兩人收入不足以支撐生活開銷，日子過得相當辛苦。因年紀大、無法久站，自工廠退休後，從事臨時工、資源回收的工作度日，原本還過得去的生活，因疫情變了調，資源回收廠關閉，夫妻頓失收入來源，只能靠低收補助及親友接濟。經轉介後，至人安領取愛心餐券與物資，減少經濟壓力，讓他們倆老能好好填飽肚子，度過難關。

蔣萬安說，對於街友，社會大眾因為不熟悉、誤解而保持距離，事實上，街友是特別需要社會大眾伸出援手去協助的，人安基金會提供禦寒衣物、棉被，避免街友在寒冷的夜裡生病，更在過年期間親自送上年禮，讓寒士們能夠在年節與家人團聚、飽餐一頓。人安也邀請社會大眾認捐年禮經費與紅包，讓溫情滿人間。愛心專線：02-2836-1600。劃撥帳號：19695227(戶名：人安基金會，備註：尾牙小組)。