快訊

148元買咖啡、飲料就中獎！7-11統一發票千萬大獎開在這縣市

繼續做環島高鐵夢 王國材預測未來會有20個高鐵站

守護寒士不落人後 蔣萬安籲大眾支持送禮

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

人安基金會即將舉辦「第32屆寒士吃飽30」活動，今年邀請立委蔣萬安擔任愛心大使，記者會現場，蔣萬安除介紹年禮內容，並將年禮送給寒士阿香。蔣萬安說，社會大眾因不熟悉、誤解而對街友保持距離，事實上街友是需要社會大眾伸援手的，人安基金會提供禦寒衣物、棉被，更在過年期間親自送上年禮，讓寒士們能夠在年節與家人團聚、飽餐一頓。

今年五月疫情嚴峻，許多產業受衝擊，影響民眾生計，尤其寒士首當其衝，頓失收入來源。連續辦理32屆的寒士吃飽30，也受疫情影響，過往的辦桌形式，改成送禮到家，蔣萬安今年則響應人安邀約擔任「第32屆寒士吃飽30」愛心大使，盼寒士吃飽30送禮活動順利舉辦，並號召社會大眾支持，讓寒士能在年節時有頓溫飽。

80歲的阿香，曾在成衣廠上班，並在成衣廠結識老公，因薪水微薄，兩人收入不足以支撐生活開銷，日子過得相當辛苦。因年紀大、無法久站，自工廠退休後，從事臨時工、資源回收的工作度日，原本還過得去的生活，因疫情變了調，資源回收廠關閉，夫妻頓失收入來源，只能靠低收補助及親友接濟。經轉介後，至人安領取愛心餐券與物資，減少經濟壓力，讓他們倆老能好好填飽肚子，度過難關。

蔣萬安說，對於街友，社會大眾因為不熟悉、誤解而保持距離，事實上，街友是特別需要社會大眾伸出援手去協助的，人安基金會提供禦寒衣物、棉被，避免街友在寒冷的夜裡生病，更在過年期間親自送上年禮，讓寒士們能夠在年節與家人團聚、飽餐一頓。人安也邀請社會大眾認捐年禮經費與紅包，讓溫情滿人間。愛心專線：02-2836-1600。劃撥帳號：19695227(戶名：人安基金會，備註：尾牙小組)。

街友 蔣萬安 愛心

延伸閱讀

影／朱立倫、立委蔣萬安出席青山宮活動 兩人一起扛轎

被稱「市長贏定了」 蔣萬安：不管在哪會把角色扮演好

萊豬進口至今未赴美查廠 蔣萬安凍結食藥署100萬元預算

最新民調／2022台北市長三腳督領先 蔣萬安回應了

相關新聞

148元買咖啡飲料中千萬！7-11統一發票大獎在苗栗

財政部今天（11月25日）公布最新一期2021年9~10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有1位消費者獲得千萬特別獎...

台北101跨年煙火贊助優於去年！T-Pad回歸秒數可望更長

國內疫情穩定，台北101「新年驚艷101」雙跨年系列活動今年整合購物中心、辦公大樓與觀景台，從今日起至2月22日推出歷年...

繼續做環島高鐵夢 王國材預測未來會有20個高鐵站

交通部長王國材日前曾拋出「環島高鐵不夢」，指高鐵站址應該都要保留延伸可能性。王近日接受民視新聞傳播群副總經理胡婉玲主持《...

東北季風增強 16縣市陸上強風特報

東北季風增強，中央氣象局今天下午發布台南以北及外島共16縣市陸上強風特報

買咖啡中千萬！7-ELEVEN苗栗大坪門市開出特別獎 門市領獎加碼10%再送衛生紙

財政部稍早公布了最新一期2021年9～10月統一發票中獎號碼，統一超商共有1位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得200萬特獎...

男騎車心肌梗塞失去意識 路人及醫護合力搶回一命

台中市一名44歲男子騎單車時突然昏倒失去意識，路人緊急施予心肺復甦術，還有公園管理員給予AED電擊，消防人員據報到場送到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。