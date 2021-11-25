148元買咖啡飲料中千萬！7-11統一發票大獎在苗栗

財政部今天（11月25日）公布最新一期2021年9~10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有1位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得200萬元特獎，雲端發票專屬獎則有8位百萬得主。

7-ELEVEN的千萬大獎開在苗栗，一位消費者於苗栗縣的大坪門市購買共148元的CITY CAFE與飲料，幸運成為千萬得主。還有3位獲得200萬元特獎，一人在台南市安南區的安學門市購買共63元的CITY CAFE與茶葉蛋；一人在彰化縣的溪東門市購買共177元的飲料、熱狗、茶碗蒸及包子；一人在台北市大安區的和樂門市購買共204元的麵包、鮮乳與飲料、零食糖果。

另外還有8位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在台南市安平區慶平門市購買共210元的進口冰品；一人在雲林縣斗六市永昌門市購買共100元的民生用品；一人在新竹縣寶山鄉積七門市購買23元的鮮乳；一人在台北市大安區誠安門市購買共28元的飲用水；一人在桃園市桃園區民越門市購買共70元的罐裝咖啡、鮮乳；一人在台北市北投區奇岩門市購買共98元的三明治及御飯糰；一人在高雄市左營區翠峰門市購買共53元的麵包及優酪乳；一人在台南市北區豐盛門市購買共89元的飲料及便當。

響應財政部鼓勵民眾多加使用雲端發票政策，7-ELEVEN藉由6,300家門市與OPEN POINT App發票日誌打造離家最近的O2O發票服務平台，即日起持1,000元（含）以下中獎發票到7-ELEVEN門市兌換最高回饋10%活動外，再加贈一包UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙，數量有限送完為止。

OPEN POINT App會員載具可與6大支付工具（OPEN錢包、icash Pay、街口支付、LINE Pay、橘子支付、悠遊付）綁定，方便消費者到7-ELEVEN購物結帳時一次完成支付、累點、存發票，也能跨通路到康是美、統一精工、統一時代百貨、高雄夢時代百貨、星巴克持OPEN錢包、icash Pay將消費發票存入OPEN POINT會員載具，並享有自動對獎、中獎推播服務。最新一期2021年9~10月期中獎發票OPEN POINT App發票日誌預計於12月1日推播給當期中獎的幸運會員們，同時提醒2021年7~8月期尚有近8萬張、總計近3千萬元獎金的OPEN POINT會員載具中獎發票尚未到ibon列印，尚未兌獎的幸運兒於12月6日前持OPEN POINT App到7-ELEVEN即可輕鬆列印、千元以下中獎發票現場兌換最高可享10%回饋。