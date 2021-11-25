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台北希望廣場將展售金門農產品 烈嶼芋頭現場特賣

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府這次準備了好吃的烈嶼鄉芋頭到台灣銷售，預料將掀起搶購。圖／縣府提供
金門縣政府這次準備了好吃的烈嶼鄉芋頭到台灣銷售，預料將掀起搶購。圖／縣府提供

台北的鄉親有福了！金門縣政府為了一解鄉親們思鄉之苦，與及疫情期間往返不便，金門縣政府與金門縣農會特遴選當季農產品暨農產加工品在這個周末(11月27-28日）在台北希望廣場展售，有知名的烈嶼鄉芋頭、花生、高粱酸白菜等農特產品，歡迎民眾踴躍前往，錯過今年，只能再等明年。

縣府表示，在11月27與28日兩天金門縣政府暨金門縣農會特別遴選通過質譜快篩檢驗的農產品到台北希望廣場展售，其中包含烈嶼鄉芋頭、花生、高粱酸白菜、百花蜜、有機柳松菇等農特產品。

其中較受萬眾矚目的是烈嶼鄉芋見台中飛天豬而產生的愛情結晶-芋頭貢丸及香腸，是由金門縣農會與台中大安區農會合作研發之新產品，金門縣政府也提供了試吃品嚐活動，請大家在共同現場見證在地的新興農產伴手禮在味蕾中的難忘滋味。

另外，為了結合文創產業，金門縣金湖鎮養蜂產銷班第一班也提供了30顆手榴彈造型的百花蜜讓消費者選購，濃濃的戰地風味，採自於金門的百花、濃縮出豐富多采的金黃結晶，包覆在戰地特色意象，邀您共同回憶當兵時期的點點滴滴。

雖然天氣已經轉涼了，但金門縣政府為了推廣小農自產加工品，特別協商帶了百支火龍果冰棒及數十顆高粱冰淇淋勇闖冷冽的寒冬，挑戰您的勇氣，尤其是品嚐了高粱冰淇淋，高粱酒香彌漫在口腔中時，心中頓時升起了一股暖流，遊走於四肢百骸，冷熱沖洗出來的是舒暢之情啊，就像喝了一杯好酒般的酣暢。

金門縣政府暨金門縣農會邀你週六到希望廣場走走，保證讓您不虛此行，看的到金門人、吃的到金門農產、摸的到金門意象，讓您一解鄉愁。

金門縣政府與金門縣農會特遴選當季農產品暨農產加工品在這個周末(11月27-28日）到台北希望廣場展售，有烈嶼鄉芋頭、花生、高粱酸白菜等農特產品。圖／縣府提供
金門縣政府與金門縣農會特遴選當季農產品暨農產加工品在這個周末(11月27-28日）到台北希望廣場展售，有烈嶼鄉芋頭、花生、高粱酸白菜等農特產品。圖／縣府提供

金門 農會 冰淇淋

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