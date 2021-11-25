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繼續做環島高鐵夢 王國材預測未來會有20個高鐵站

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材日前拋出「環島高鐵不是夢」。聯合報系資料照
交通部長王國材日前拋出「環島高鐵不是夢」。聯合報系資料照

交通部長王國材日前曾拋出「環島高鐵不夢」，指高鐵站址應該都要保留延伸可能性。王近日接受民視新聞傳播群副總經理胡婉玲主持《新聞觀測站》節目專訪提到，若環島高鐵成型，預測未來將會有20個高鐵站。

該專訪完整內容將於本周六首播。王國材在節目中重申，高鐵選址必須考慮後續延伸可能。他認為2050年公共運輸在全世界扮演相當重要角色，一旦環島高鐵成形，預估會有20個高鐵站，屆時還要加上台鐵240個車站，其中又以高鐵做為承繼的主幹線，台鐵則是接駁作用。

王國材說，以公共運輸角度來看，花東路廊有限，所以比起高速公路，更要以公共運輸做為優先選項。

針對基捷議題，王國材明天將與台北市長柯文哲見面討論。王在節目上也提到，「柯的態度感覺比較隨興」。不過他說，基隆人爭取基捷20年，前總統馬一九任內就在他的交通政策中，一直未定案，總統蔡英文上任後就指示，「基隆人等了20年的捷運，在她任內一定要做」。交通部立場是拿出專業，大家一起討論。

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