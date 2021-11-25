聽新聞
test
0:00 / 0:00
繼續做環島高鐵夢 王國材預測未來會有20個高鐵站
交通部長王國材日前曾拋出「環島高鐵不夢」，指高鐵站址應該都要保留延伸可能性。王近日接受民視新聞傳播群副總經理胡婉玲主持《新聞觀測站》節目專訪提到，若環島高鐵成型，預測未來將會有20個高鐵站。
該專訪完整內容將於本周六首播。王國材在節目中重申，高鐵選址必須考慮後續延伸可能。他認為2050年公共運輸在全世界扮演相當重要角色，一旦環島高鐵成形，預估會有20個高鐵站，屆時還要加上台鐵240個車站，其中又以高鐵做為承繼的主幹線，台鐵則是接駁作用。
王國材說，以公共運輸角度來看，花東路廊有限，所以比起高速公路，更要以公共運輸做為優先選項。
針對基捷議題，王國材明天將與台北市長柯文哲見面討論。王在節目上也提到，「柯的態度感覺比較隨興」。不過他說，基隆人爭取基捷20年，前總統馬一九任內就在他的交通政策中，一直未定案，總統蔡英文上任後就指示，「基隆人等了20年的捷運，在她任內一定要做」。交通部立場是拿出專業，大家一起討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言