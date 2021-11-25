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買茶葉蛋、飲料中大獎！全家200萬特獎幸運兒在中壢

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店本期統一發票共開出1組200萬元特獎，3組20萬元頭獎，還有4組雲端發票專屬百萬元獎。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本期統一發票共開出1組200萬元特獎，3組20萬元頭獎，還有4組雲端發票專屬百萬元獎。圖／全家便利商店提供

2021年9～10月統一發票開獎，全家便利商店本期中獎發票共開出1組特獎200萬元，3組頭獎20萬元，另外還開出4組雲端發票專屬百萬元獎，鼓勵民眾多使用載具存取電子發表，免整理超方便又有更多中獎機會。

全家便利商店表示，得到200萬特獎的消費者於中壢元大一店購買義大利麵、茶葉蛋、飲料，花費不到100元即幸運中獎。頭獎20萬元則開出3組，分別在大里成功店、湖口頎邦店、新莊福樂店，消費者購買茶葉蛋等商品，獲得20萬大獎。而財政部針對雲端發票增開的專屬百萬元獎，全家共開出4組，分別於新竹頎邦店、中壢臺鐵店、台南富農一店、中和摩天店，消費者購買飲料即中獎，幾乎都花費不到百元就中大獎，相當幸運。

統一發票 茶葉蛋

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