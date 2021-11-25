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台東「南迴醫院」恐再等3年 徐超斌：明年先設南迴診所
台東「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，10年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，不過，因申請程序繁雜，至今尚未獲衛福部核定，心繫守護鄉親健康，徐去年底辭去部立台東醫院急診室醫師，專心投入醫療財團法人南迴基金會，今天成立「居家護理所」，預計明年成立「南迴診所」。
徐超斌說，南迴醫院至今未設立，主要衛福部考量南迴4鄉人口逐漸減少，考量到維持醫院成本效益非常不容易，因此，還需審慎研議評估，若順利的話，最快3年能核定；設置南迴醫院資金初估3億元，目前募得金額1.6億元，未來若核定，剩餘資金在邀集大家共同響應。
今天「居家護理所」在南迴大武鄉大武街開幕成立，包括行政院東部辦公室執行長洪宗楷、立委廖國棟及衛生局官員出席。開幕前，安排官員穿著醫療輔具「彭祖裝」，實際走了50公尺，體會行動不便長者的感受，凸顯醫療照護的重要。洪宗楷說「長者醫療照護真的刻不容緩」。
徐超斌表示，居家護理所採到府服務，長者不用出門，由醫護及照服人員直接到家，進行定期醫療、護理、公衛及健康管理等服務，目前已有25個服務個案，由他擔任特約醫師。另預計明年中旬成立「南迴診所」他擔任主責醫師，加他初起2位醫師，後續還會有3位醫師加入。
他語重心長說，對於南迴醫院而言，若政府一直考量成本效益問題，醫院永遠蓋不起來，若是從醫療人權角度來構思，或許會有不一樣的視野。
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