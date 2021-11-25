快訊

陸軍工兵訓練中心士官疑操作不慎 右手中、食指遭炸斷

股民看過來！力積電抽中1張估賺2.5萬元 申購熱潮可望再起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東「南迴醫院」恐再等3年 徐超斌：明年先設南迴診所

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
醫療財颴法人南迴基金會駐點大武鄉的「居家護理所」今天開幕啟動，進行醫療、護理、公衛及健康管理等服務。記者尤聰光／攝影
醫療財颴法人南迴基金會駐點大武鄉的「居家護理所」今天開幕啟動，進行醫療、護理、公衛及健康管理等服務。記者尤聰光／攝影

台東「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，10年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，不過，因申請程序繁雜，至今尚未獲衛福部核定，心繫守護鄉親健康，徐去年底辭去部立台東醫院急診室醫師，專心投入醫療財團法人南迴基金會，今天成立「居家護理所」，預計明年成立「南迴診所」。

徐超斌說，南迴醫院至今未設立，主要衛福部考量南迴4鄉人口逐漸減少，考量到維持醫院成本效益非常不容易，因此，還需審慎研議評估，若順利的話，最快3年能核定；設置南迴醫院資金初估3億元，目前募得金額1.6億元，未來若核定，剩餘資金在邀集大家共同響應。

今天「居家護理所」在南迴大武鄉大武街開幕成立，包括行政院東部辦公室執行長洪宗楷、立委廖國棟及衛生局官員出席。開幕前，安排官員穿著醫療輔具「彭祖裝」，實際走了50公尺，體會行動不便長者的感受，凸顯醫療照護的重要。洪宗楷說「長者醫療照護真的刻不容緩」。

徐超斌表示，居家護理所採到府服務，長者不用出門，由醫護及照服人員直接到家，進行定期醫療、護理、公衛及健康管理等服務，目前已有25個服務個案，由他擔任特約醫師。另預計明年中旬成立「南迴診所」他擔任主責醫師，加他初起2位醫師，後續還會有3位醫師加入。

他語重心長說，對於南迴醫院而言，若政府一直考量成本效益問題，醫院永遠蓋不起來，若是從醫療人權角度來構思，或許會有不一樣的視野。

「居家護理所」開幕前，安排官員穿著醫療輔具「彭祖裝」，實際走了50公尺，體會行動不便長者的感受，凸顯醫療照護的重要。記者尤聰光／攝影
「居家護理所」開幕前，安排官員穿著醫療輔具「彭祖裝」，實際走了50公尺，體會行動不便長者的感受，凸顯醫療照護的重要。記者尤聰光／攝影
台東「超人醫師」稱號的徐超斌，心繫守護鄉親健康，徐去年底辭去部立台東醫院急診室醫師，專心投入醫療財颴法人南迴基金會，今天成立「居家護理所」，預計明年成立「南迴診所」。記者尤聰光／攝影
台東「超人醫師」稱號的徐超斌，心繫守護鄉親健康，徐去年底辭去部立台東醫院急診室醫師，專心投入醫療財颴法人南迴基金會，今天成立「居家護理所」，預計明年成立「南迴診所」。記者尤聰光／攝影

醫師 洪宗楷 衛福部

延伸閱讀

台東南迴裝置藝術「天梯」遊客真當梯子 網怒批：沒水準

台東南迴安朔高架橋隔音牆完成 大幅改善噪音問題

是要逼死誰？台東機車待轉區狹小 騎士停靠心驚驚！

南迴「藍皮解憂號」今復駛 多良車站鐵道迷守候拍照

相關新聞

只花150元！萊爾富開出「統一發票千萬獎」獎落高雄

110年9～10月統一發票今開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「14872301」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為...

高麗菜超種又來了！11月達786萬株 入秋後首次亮紫燈

高麗菜又超種了！11月後氣溫轉冷涼，適合平地蔬菜生長，加上11月15日後雲林以北地區2期稻作結束後，農友可開始種植裡作蔬...

繼續做環島高鐵夢 王國材預測未來會有20個高鐵站

交通部長王國材日前曾拋出「環島高鐵不夢」，指高鐵站址應該都要保留延伸可能性。王近日接受民視新聞傳播群副總經理胡婉玲主持《...

東北季風增強 16縣市陸上強風特報

東北季風增強，中央氣象局今天下午發布台南以北及外島共16縣市陸上強風特報

台北101跨年煙火贊助優於去年！T-Pad回歸秒數可望更長

國內疫情穩定，台北101「新年驚艷101」雙跨年系列活動今年整合購物中心、辦公大樓與觀景台，從今日起至2月22日推出歷年...

男騎車心肌梗塞失去意識 路人及醫護合力搶回一命

台中市一名44歲男子騎單車時突然昏倒失去意識，路人緊急施予心肺復甦術，還有公園管理員給予AED電擊，消防人員據報到場送到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。