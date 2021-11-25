「抗鬱女神」歐陽靖當憂鬱患者靠山！邀大眾愛心捐款幫精障者建溫暖的家

現代社會壓力大！根據衛福部109年抗憂鬱藥物使用人數統計，約有150萬人服用抗憂鬱藥物，推測台灣每15人就有1人罹患憂鬱症！今日，致力於照顧精障病友與修繕弱勢族群居家環境的衡山基金會特別邀請「抗鬱女神」歐陽靖出席公益募款記者會，以親身經歷為憂鬱症病友發聲，並邀請民眾捐款，為病友打造醫療機溝–「衡山之家」，提供專業醫護，讓病友早日康復，重返社會。

▲歐陽靖與衡山基金會副董記者會合照。 （圖／衡山基金會提供）

歐陽靖青少年時期曾患憂鬱症七年，她袒露，「當時我不是爆食就是厭食，身材忽胖忽瘦，也變得不喜歡社交，每天都會有尋短的想法。」幸好後來靠媽媽譚艾珍的陪伴及理解漸漸走出憂鬱。在宣傳影片受訪時，譚艾珍說當時自己身為陪伴者，選擇抽離媽媽這老愛操心的角色，「我就當一個好心的隔壁阿姨，適時陪伴她身邊。可能我是演員吧，抽離情緒對我很容易，我只是希望不要給她太多壓力，多多陪伴她。」衡山之家負責人葉主任對此則回應，「譚艾珍的方法非常好！但並不是每位憂鬱症患者身旁的陪伴者心理素質都夠強壯，除了家人陪伴，尋求專業醫護也很重要。」

▲歐陽靖曾患憂鬱症7年，感謝母親譚艾珍陪伴。 （圖／衡山基金會提供）

歐陽靖表示，十年多前台灣對於精神疾病觀念還未普及化，並沒有抗憂鬱藥和身心科，因此七年來她都是吃醫生開的「鎮靜劑」，而她當時所服用的正是現在被列為第三級毒品的FM2，甚至前後約花一、兩年才戒藥成功。「如果當時有像衡山之家這樣的專業醫療機構存在，或許我就不用苦無他法，為憂鬱所困這麼久了。」

現在身為人母，歐陽靖變得更加堅強，記者會上，歐陽靖也不吝分享育兒方法並自我警惕：未來一定會告訴孩子遇到難過的事千萬不要憋在心裡。歐陽靖也靠跑馬拉松紓壓，保持心情愉悅。而衡山之家也會為病友個人興趣安排不同課程，如：植栽課程、小動物互動園區等。讓他們找到適合自己紓壓的方法，痊癒後能更堅強面對負面情緒。

▲歐陽靖為人母後更堅強，也找到對抗負面情緒撇步。 （圖／衡山基金會提供）

衡山之家服務的對象不只憂鬱患者，還包含躁鬱症、自閉症、思覺失調症病等精神疾病。衡山基金會正積極募款，目前已於台中清水購地，希望能成立「衡山之家」，提供專業醫療資源、輔助課程，幫助精障患者痊癒並發掘潛能、增加社交機會，拾回對生活的熱誠，最終重返社會。

記者會上，歐陽靖拿著衡山之家存錢筒亮相，呼籲民眾凡於衡山基金會募款網頁捐款滿額，即可獲得極具意義的存錢筒，所得金額將全數捐給衡山之家，將存錢筒存滿寄回還有機會獲得限量款小夜燈，或是也能以信用卡、ATM轉帳、超商繳費等方式長期小額捐款，幫助精障病友建立一個溫暖的家！

▲衡山之家存錢筒記者會亮相。 （圖／衡山基金會提供）

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。 若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

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