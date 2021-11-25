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台灣邁向衰老 九成民眾認為社會對超高齡「準備不足」

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

台灣四年後就進入超高齡社會，但壯世代教科文協會日前發布的「壯世代議題大調查」發現，有43.2％的民眾認為台灣社會對超高齡的準備仍不足，僅有18.2％認為足夠。壯世代教科文協會理事長吳春城認為，超高齡社會將帶來的問題，絕非僅長照單一議題，而是打破傳統養老觀念，建立新的價值觀，打造真正友善高齡的社會環境，希望社會各界一同持續努力。

本次調查發現，整體超過九成民眾都認為，當前超高齡社會最重要的前兩大問題為「年金、長照與健康醫療」和高齡化政策推動。至於第三名的問題，在不同年齡層卻有不同，50歲以上民眾看重高齡就業機會、30至49歲關注壯世代數位落差、30歲以下重視「高齡族群受大眾媒體標籤化問題」。

根據長照2.0的預估，2026年台灣將有100萬人需要長照服務，壯世代教科文協會執行長吳庭宇對此強調，100萬人在未來壯世代人口裡僅不到五分之一，而照顧、醫療、醫藥等面向，雖然在服務上日趨細緻，但仍屬於基本生存需求，大多數健康或亞健康的壯世代有著有更高層次、多元的需求需要被關注。

在調查中，許多民眾更進一步提及希望世代之間能夠彼此理解、互相尊重、創造更多合適壯世代的文化體驗與活動，打造更健全的友善高齡環境。「身心都照顧才是全面照顧」吳庭宇表示，本次展覽中，看到許多精彩的科技應用，壯世代「身體面的照顧」未來一定沒問題，但心靈、社會等面向的照顧，會是需再努力的方向，期許未來各界對超高齡社會的想像更加豐富多元。

長照 高齡化

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