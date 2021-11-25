高麗菜超種又來了！11月達786萬株 入秋後首次亮紫燈

高麗菜又超種了！11月後氣溫轉冷涼，適合平地蔬菜生長，加上11月15日後雲林以北地區2期稻作結束後，農友可開始種植裡作蔬菜，根據農委會農糧署大宗蔬菜供育苗量系統資料顯示，11月中旬高麗菜種植株數達786萬株，入秋後首次達紫色燈號。

根據台北農產運銷公司統計，品質最好的高麗菜，每公斤平均批發價25元，中價13元，品質較差的品項7元。

農糧署表示，透過多元媒體管道發布宣導訊息，農民11月下旬起，應調整生產規畫、分批減種或轉作，以確保合理收益。

依據歷年產銷資料評估，高麗菜種植規模維持每旬600萬株以內，可保有合理價格。今年入秋後，每旬供苗量介於警戒值範圍(紅色燈號，600萬株以下540萬株以上)，11月起日間溫暖、夜間冷涼，適合高麗菜生長，單位面積產量比11月以前增加約20%，達每公頃50公噸，批發市場交易量已逐漸增加。

農糧署表示，本旬高麗菜種植數量達786萬株，已超過合理種植範圍，冬季期間種植至採收需70至80天，氣候若持續穩定，明年1月下旬將爆量。

菜農林佳新表示，高麗菜標準一旬(10天)180萬種苗，光他身邊的農友就種了100多甲，至少50、60萬苗，怎麼可能全台灣三分之一高麗菜都這區域耕種？包括氣候、病蟲害都可能影響高麗菜單位面積產量，每分地收多少量都不一樣，如果沒辦法落實要求農民確實登記、種苗場確實申報苗量，這些預警資料恐怕都失真。

林佳新說，就曾有育苗場一天出10、20萬株苗，卻只回報5萬株，官方給育苗場2000元要求配合報種苗數，業者有真的配合嗎？