男騎車心肌梗塞失去意識 路人及醫護合力搶回一命

台中市一名44歲男子騎單車時突然昏倒失去意識，路人緊急施予心肺復甦術，還有公園管理員給予AED電擊，消防人員據報到場送到台中榮總救治，男子在4天後順利出院。

台中榮民總醫院與台中市消防局今天共同舉辦「生命之鏈，環環相扣」記者會，會中以這名男子能夠從鬼門關前搶救回來，有賴於民眾、消防救護人員及醫護人員合力完成。

台中榮總急診部主任林子傑表示，這名男子一早騎單車到都會公園時，突然口乾舌燥、心悸、喘、胸痛、胸悶、全身冒冷汗，接著昏倒失去意識，路人主動過來幫忙施行心肺復甦術，公園管理員也攜帶自動體外去顫器（AED）過來幫忙電擊。

林子傑指出，男子經由消防救護人員送到醫院後，經診斷為急性前胸部位心肌梗塞，除給予藥物外，會診心臟科透過心導管檢查，發現病人左冠狀動脈下降支有阻塞，給予氣球擴張術、血栓摘除術及置放支架，過程約35分鐘完成，4天之後，病人順利出院。

林子傑表示，心肌梗塞死亡者有一半以上在送達醫院前就已死亡，主要原因是當心肌在缺氧或壞死之際，心臟容易變得不穩定，很容易誘發心律不整，其中心室纖維顫動是心因性猝死最常見的，如不及時搶救，常造成患者腦部缺氧甚至死亡。

林子傑說，心室纖維顫動發生時，前1分鐘使用電擊器，超過9成的病人都可轉變到正常心律，每晚1分鐘使用，機會就減少7～10%，這名男子當時幸好被熱心的路人急救，加上AED的電擊，所以能在第一時間恢復自發性循環，主要歸功於民眾、救護人員、醫護人員的合力搶救。