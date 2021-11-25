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修補社會安全網 「精神衛生法」修正版本於行政院討論

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
衛福部2018年起補助6家醫療機構辦理「整合式藥癮醫療示範中心先期試辦計畫」，協助藥癮者順利就醫。記者沈能元／攝影
衛福部2018年起補助6家醫療機構辦理「整合式藥癮醫療示範中心先期試辦計畫」，協助藥癮者順利就醫。記者沈能元／攝影

近日社會暴力事件頻傳，令人矚目的是超商店員規勸民眾戴口罩卻被殺害事件，令人質疑政府長期推動的社會安全網並未發揮功能。衛福部表示，總統蔡英文從第一任就職後，十分關注關注社會安全網，衛福部為加強建制社會安全網，目前已修訂「精神衛生法」並送至行政院，預計修正版本將於今年年底送至立法院進行修法。

衛福部次長李麗芬今天參與「整合性藥癮醫療示範中心聯合成果發表會」指出，近日超商店員因規勸民眾戴口罩而被暴力相向，其中部分加害人甚至有精神疾病病史。衛福部為加強建制社會安全網，目前已修訂「精神衛生法」並送至行政院，今天下午她將前往行政院並與相關人員逐條討論，這次修法會有大幅改變，希望有更好的制度，修正版本將於今年年底送至立法院進行修法。

李麗芬說，衛福部為提升藥癮醫療服務的可近性與治療品質，2018年起補助衛福部嘉南療養療養院的6家醫療機構辦理「整合式藥癮醫療示範中心先期試辦計畫」，藉由實證醫療模式、網絡合作協助治療藥癮者，至今已照顧1萬名藥癮個案，因藥癮者的家庭功能通常不好，可能會有兒虐、家暴等事件，試辦計畫就是要把藥癮者的家庭撐起來，這是最重要的工作。

特別是蔡英文第二任就職後，衛福部積極佈建第二期社會安全網，並加入毒防中心成為策略夥伴，納入精神醫療、司法精神醫療及藥癮等。

李麗芬說，「精神衛生法」修法版本也會針對藥酒癮部分有新的規範條文，為讓關懷、管理藥酒癮患者，將結合更多醫療院所、社工師、心理諮商師等，並讓編列預算更加有所依據，為藥酒癮患者及其家庭提供更多的協助。

衛福部 行政院

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