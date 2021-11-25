文化回饋！斯卡羅原著《傀儡花》作者陳耀昌捐書

日前獲頒台南市卓越市民的國內血液腫瘤權威陳耀昌，用歷史紀錄台灣，著有《福爾摩沙三族記》、《島嶼DNA》、《傀儡花》、《島之曦》等書，昨與醫師王建章、恒耀工業董事長吳榮彬捐贈1500本給全市學校，希望以文化回饋，讓學生可以看到先人的困苦與努力，進而邁向陽光普照的將來。教育局也頒發感謝狀，感謝他啟發學生學習本土教育、台灣史的興趣。

教育局長鄭新輝表示，陳耀昌為台南人，是國內血液腫瘤權威。他在2012到2021間，陸續出版《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》、《獅頭花》、《苦楝花》及《島之曦》等台灣史主題小說，場景橫跨荷蘭時代、明鄭東寧、清朝到日本時代，涵蓋台灣各族群3百多年歷史，以小說創作引領民眾更加了解台灣近代史故事。

陳耀昌所著的《傀儡花》，曾獲臺灣文學獎金典獎，以多元族群、多元史觀的觀點，描寫1867年「羅妹號事件」、「美國海軍陸戰隊與下瑯嶠18社原住民戰役」，到原住民頭目卓杞篤與美國領事李仙得簽下南台灣第1份具國際效力的「南岬協議」。

《傀儡花》被改編為戲劇「斯卡羅」，今年播出後好評如潮。台南市教育局也特別補助29校在11月第2周至第4週間每周四、五到「岸內糖廠影視基地」做戶外教學參訪活動，結合國小五年級社會領域課程有關台灣開墾拓荒及移墾社會發展的篇章，了解臺灣清領乃至日治時期移墾的社會及生活方式，讓學生對這塊土地有更深的認識。

陳耀昌說，17歲離開台南到台北讀書，之後一直在台北工作，年紀大後回望過去歷史文化，深覺對自己的潛移默化很深，因此研究台灣史並寫小說，用歷史來紀錄台灣，並呈現過去沒寫到的台灣史。

醫師王建章、恒耀董事長吳榮彬與陳耀昌都是南一中校友，並且認識數十年，王建章說，此捐書起於前立法院長王金平倡議，文化是國家的根本，希望透過捐書來回饋文化，讓學生體會歷史、文學的重要。

吳榮彬表示，他大學畢業後忙著事業，很少看小說，已拜讀《島之曦》，內容令他感動，希望更多人來看陳耀昌的著作，了解先人的困苦奮鬥與努力，進而能邁向陽光普照的將來。