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運動男突沒呼吸心跳！熱心路人、消防與醫院聯手救命

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市消防員示範AED傻瓜電擊器使用方式。圖／台中榮總提供
台中市消防員示範AED傻瓜電擊器使用方式。圖／台中榮總提供

44歲陳先生平時有慢跑、騎單車運動習慣，不抽煙，沒有心臟病或家族史，日前他在台中都會公園騎腳踏車時突感心悸、喘，胸痛、胸悶、全身冒冷汗，打電話聯絡陳妻後暈倒，陳妻立即打119求救，路人立即施以CPR，接著並使用公園管理員帶來的AED電擊，後由消防隊員協助送往台中榮總急救，發現患者心肌梗塞，左冠狀動脈下降支有阻塞，經血栓摘除及置放支架，住院4天後出院，生活步入正軌。

台中榮總急診部主任林子傑說，這次陳先生在鬼門關前走一遭，得以救治成功、且很快生活步入正軌，最主要歸功於熱心的路人急救，CPR加上AED電擊器的使用，所以在第一時間就恢復自發性循環，加上消防局救護技術員、醫護合力搶救。希望藉由大家的努力，建構一個令人安心的緊急醫療救護網，打造台中市成為宜居城市。

林子傑說明，成年人猝死有近九成是心臟原因造成。心臟疾病蟬聯國內十大死因第二名超過十年。冠狀動脈疾病最主要是因為不穩定、富含脂質的粥狀樣斑塊突然破裂，引發血小板聚集，產生纖維凝集塊，形成局部血栓阻塞血管。

林子傑指出，心肌梗塞死亡逾半在送醫前死亡，主因是心肌缺氧或壞死時，易誘發心律不整。其中，心室纖維顫動如不及時搶救，常造成患者腦部缺氧甚至死亡，電擊去顫術是唯一有效的治療方式。治療心肌梗塞的目標為早期讓心肌得到再灌流，讓本來應該壞死的心肌，搶救回來，越早打通血管，被救回來的心肌就越多。

林子傑說明，台中榮總急診部對於相關病患，先做心電圖，若看到有典型的變化，馬上啟動冠心症小組，盡速將病人送心導管室處理。外院如果已經診斷心肌梗塞，則透過綠色通道，在到院後直接送到心導管室處理。

44歲陳先生（左三）經熱心路人、消防員、台中中榮總聯手搶救下，救回一命，並且順利出院，今天返回台中榮總現身說法。圖／台中榮總提供
44歲陳先生（左三）經熱心路人、消防員、台中中榮總聯手搶救下，救回一命，並且順利出院，今天返回台中榮總現身說法。圖／台中榮總提供

台中榮總 心肌梗塞 患者

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