嘉六興橋改建動土 黑面三媽邀新港北港「好姊妹」聚會

嘉義縣新港六興橋連接太保市溪南村與新港鄉溪北村，長年風雨摧殘橋面出現多處裂痕，公路總局、水利署等單位耗資逾3億元將重建六興橋，12月4日動土儀式，鄰近的六興宮將邀請奉天宮和朝天宮媽祖與會，這也是3尊媽祖首次會面。

六興橋建於1991年，橫跨朴子溪，溪北六興宮主委江筱芃說，六興橋是外地遊客前往六興宮參訪時的主要幹道，但長年風吹日曬導致橋面出現處處裂痕，因地勢低窪，豪雨來襲時更常導致路面被水淹沒，遊客車輛無法通行。

嘉義縣政府建設處去年分別向公路總局申請1億2973萬餘元、水利署申請1億4613萬餘元，並自籌4412萬餘元，共計3億2千萬餘元經費，重建六興橋；道路工程科長何宜忠說，新橋計長約315公尺，工程將拆除舊橋後原地重建，預計後年3月26日完工，但施工期間若碰上防汛期預計10月底完工。

每年春天六興宮旁黃花風鈴木吸引許多遊客駐足賞花，何宜忠說，新六興橋設計不僅有雙向快慢車道共4線道，兩側也將新增人行道，賞花遊客可以將車停放在六興宮停車場，再沿人行道前往朴子溪旁防汛道路賞花。

新六興橋12月4日將舉辦動土典禮，身為東道主的溪北六興宮樂觀其成，江筱芃說，疫情解封後，香客數較以往成長至少5成，新橋完工後不僅保障用路安全，也望舒緩車流；動土典禮將邀請新港奉天宮及北港朝天宮媽祖「好姊妹」共襄盛舉，這也是大媽、二媽和六興宮三媽首次齊聚一堂，屆時也將邀副總統賴清德與會。