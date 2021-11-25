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開放了！玉山國家公園各山屋明起恢復原承載量
玉山國家公園禁山管制半年來，考量當前國內疫情已逐步趨緩，宣布自11月26日起山屋恢復原有住宿量，除最搶手的排雲山莊可滿載116人外，瓦拉米山屋24人、中央金礦山屋、馬博山屋、大水窟山屋、拉庫音溪山屋都回復最大容納量20人，並呼籲山友留意冬季天氣變化，除了注意保暖，更要注意步道上的結冰濕滑狀況。
副處長盧淑妃指出，玉管處仍維持二級警戒，循序漸進調整國家公園遊憩人流管制，依據中央流行疫情指揮中心公告之「居家隔離、家檢疫及自主健康管理」者，請暫緩申請入園，隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應取消入園，速下山就醫，應加強自主健康管理及個人衛生與清潔消毒，進入山屋內仍請戴口罩。
排雲山莊供餐採分流用餐，並強調山上低溫，飯菜請早食用，而申請住宿山友配合防疫期間，所有申請請至「台灣國家公園入園入山線上服務網申請」，以利人流總量管制，山屋如經衛生機關公布有確診者足跡，應執行緊急應變措施，辦理環境清消後再行開放，地處偏遠且無常駐管理人員的山屋應封閉14天，或完成環境清消後再行開放。
雖然玉山國家公園生態保護區的步道、營地、山屋都已恢復開放，仍特別呼籲近日上山山友備妥裝備與知能、無痕山林準則、緊急狀況應變、天候環境等資訊並做好風險評估，即時天氣 https://www.cwb.gov.tw/V8/C/L/NatPark/NatPark.html?PID=E014，共同落實安全防疫。
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