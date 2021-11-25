高齡少子化 家總成立「家照學院」推全民長照教育

台灣2025年將邁入超高齡社會，預估約有80萬失能、失智、身心障礙者，至少影響120萬名同住家人，必須付出心力來照顧。中華民國家庭照顧者關懷總會宣布成立「家照學院」，推動全民長照教育，推廣「零家庭照顧者」觀念，讓民眾用最短、最便捷方式獲得照顧資訊，不必因照顧犧牲任何人。

根據衛福部長照司推估「長照涵蓋率」，目前約80萬失能、失智、身心障礙者使用的服務中，使用長照四大類服務及住宿式機構者佔55%，未使用長照服務的45%人口，反而是更高風險家庭。加上台灣因少子化、高齡化人口變遷， 109年底家戶平均人數2.6人，1人戶與2人戶已達五成五，進入「零家庭照顧者時代」。

社會頻傳照顧悲劇事件，如何適時提供服務，碰上不願求助的「抗拒型照顧者」，問題多又複雜，包括「共案分工」等，以及疫情下日照中心、據點等服務中斷，可能加劇照顧者身體負荷、焦慮與絕望感，政府不同部門之間如何「聯防」更是重要議題。

家總現任理事長郭慈安表示，家總成立至今25周年，過去扮演著讓社會知道「照顧者」的角色，不斷倡議、研發創新方案，滿足照顧者需求，以及協助長照司輔導全國144個家庭照顧者據點，未來成立「家庭照顧者學院」，重心放在家庭照顧者專業服務人員培訓、社會教育與溝通等，並與國際組織交流，引進服務新知，努力爭取全球家庭照顧者組織聯盟（IACO）來台舉辦會議。

「家照學院」未來課程方向，郭慈安舉例，民眾若想自學、或子女想遠距照顧父母時，可透過24小時數位、線上諮詢系統，同步由線上人員指導；此外也倡議「照顧不離職」、「照顧者年輕化」等議題，像是孫子照顧阿公、阿嬤，須結合國民教育來研發教育模式，促進全民照顧友善社會。

家總秘書長陳景寧也提到，不少民眾雇用外籍看護，卻常年面對外勞離職、相處不來等問題，以及不了解現有資源等，碰到照顧諸多困境，未來課程中也將提供民眾長照識讀，包括認識「長照四包錢」等資源。

除了家庭照顧者外，郭慈安表示，照顧專業人員培訓亦為重要一環，尤其照顧議題複雜化，面對家屬兄弟姐妹如何「照顧不吵架」，協助給予家庭協議等，都是照顧重要技術，未來家照課程也會提供專業人員訓練，讓專業人員在職場能協助更多家庭照顧者。