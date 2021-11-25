獨／整合照顧萬名新冠康復者 衛福部擬編4.5億獎勵醫院

台灣已有一萬六千多名新冠肺炎康復者，很可能苦於樣態多元的長期後遺症。衛生福利部部長陳時中10月18日於立院答應國民黨籍立委蔣萬安，一個月內公布官方版康復者指引、編列特別預算將康復者納入急性後期整合照護計畫(PAC)，上述承諾都已實現。

據了解，「新冠染疫康復者門住診整合醫療計畫」由健保署研擬，由醫事司編列特別預算額外獎勵醫院，粗估每照顧一位康復者，醫院最多可獲得3萬3000元獎勵金，這筆費用將由醫事司的特別預算支應，估計總金額約需4億5000萬元。

健保署醫管組呂科長表示，這是一個獨立的計畫，收案對象為解除隔離六個月內的康復者。參加的醫院至少要有胸腔科及感染科，要開設康復者整合門診或提供住院整合照護，也要能轉銜長照服務、社會福利、心理諮商等後續服務，且需按照計劃要求提出評估報告。

呂科長表示，照顧病人所產生的醫療費用，還是由健保去支應，但為鼓勵醫院，將視醫院給予個案的服務，由特別預算額外給予獎勵金，項目包括建置獎勵費、整合費、評估費、個管費、營養費、諮商費、轉介費等。若將所有項目加總，醫院服務一位個案最多約可獲得3萬3000元獎勵金，總共約需大約4億5000元，預計可服務超過一萬名個案。

五六月疫情嚴峻，當時確診的病人，現在很多都已經解除隔離超過或即將滿六個月，計畫實施後，也不是收案對象。呂科長表示，無論是否解隔離超過六個月，醫療費用都是由健保支應的，差別僅在於治療黃金期六個月內收案，醫院可額外獲得獎勵金。

為了盡快服務康復者，呂科長表示，目前程序進入最後階段，希望最近就能公告實施。此計畫涉及業務範圍廣，健保署前天已將研擬之計畫送進衛福部，目前進入最後階段，醫事司、長照司、心口司、社救司都在會辦中，只要衛福部核定，就可以公告上路。