快訊

政府硬把萊豬與CPTPP扯上關係 台灣只能用食安換貿易？

新變種病毒現蹤！ 攜帶「極高數量突變」且能逃避免疫系統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／整合照顧萬名新冠康復者 衛福部擬編4.5億獎勵醫院

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
「新冠染疫康復者門住診整合醫療計畫」由健保署研擬，由醫事司編列特別預算額外獎勵醫院。本報資料照片
「新冠染疫康復者門住診整合醫療計畫」由健保署研擬，由醫事司編列特別預算額外獎勵醫院。本報資料照片

台灣已有一萬六千多名新冠肺炎康復者，很可能苦於樣態多元的長期後遺症。衛生福利部部長陳時中10月18日於立院答應國民黨籍立委蔣萬安，一個月內公布官方版康復者指引、編列特別預算將康復者納入急性後期整合照護計畫(PAC)，上述承諾都已實現。

據了解，「新冠染疫康復者門住診整合醫療計畫」由健保署研擬，由醫事司編列特別預算額外獎勵醫院，粗估每照顧一位康復者，醫院最多可獲得3萬3000元獎勵金，這筆費用將由醫事司的特別預算支應，估計總金額約需4億5000萬元。

健保署醫管組呂科長表示，這是一個獨立的計畫，收案對象為解除隔離六個月內的康復者。參加的醫院至少要有胸腔科及感染科，要開設康復者整合門診或提供住院整合照護，也要能轉銜長照服務、社會福利、心理諮商等後續服務，且需按照計劃要求提出評估報告。

呂科長表示，照顧病人所產生的醫療費用，還是由健保去支應，但為鼓勵醫院，將視醫院給予個案的服務，由特別預算額外給予獎勵金，項目包括建置獎勵費、整合費、評估費、個管費、營養費、諮商費、轉介費等。若將所有項目加總，醫院服務一位個案最多約可獲得3萬3000元獎勵金，總共約需大約4億5000元，預計可服務超過一萬名個案。

五六月疫情嚴峻，當時確診的病人，現在很多都已經解除隔離超過或即將滿六個月，計畫實施後，也不是收案對象。呂科長表示，無論是否解隔離超過六個月，醫療費用都是由健保支應的，差別僅在於治療黃金期六個月內收案，醫院可額外獲得獎勵金。

為了盡快服務康復者，呂科長表示，目前程序進入最後階段，希望最近就能公告實施。此計畫涉及業務範圍廣，健保署前天已將研擬之計畫送進衛福部，目前進入最後階段，醫事司、長照司、心口司、社救司都在會辦中，只要衛福部核定，就可以公告上路。

健保 長照 衛福部

延伸閱讀

政院通過海空戰力提升計畫特別預算案 拚本會期三讀

業者籲檢討三章一Q獎勵金機制 陳吉仲：找業者溝通解決

【重磅快評】從2400億特別預算看民進黨完全執政的嘴臉

癌友化療不再受苦 北醫啟動癌藥基因研究收案130人

相關新聞

9-10月統一發票下午開獎 兌領期限至明年3月7日

今（110）年9-10月期統一發票獎今天下午13時30分電視直播開獎。財政部表示，本期發票中獎人於12月6日起可領獎，兌領期限至明（111）年3月7日止。

今明玉山有望降雪！ 下周二準冷氣團襲 北部低溫14度

下周又要變冷。中央氣象局說，下周二開始明顯降溫，下周三、四東北季風或是大陸冷氣團影響，北部低溫下探14度。降雪方面，氣象...

開放了！玉山國家公園各山屋明起恢復原承載量

玉山國家公園禁山管制半年來，考量當前國內疫情已逐步趨緩，宣布自11月26日起山屋恢復原有住宿量，除最搶手的排雲山莊可滿載...

7-8月發票1,000萬獎還有五張未領 消費金額皆百元以下

今年9-10月期統一發票今（25）日下午開獎，財政部上午先公布7-8月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有五張沒領...

嘉六興橋改建動土 黑面三媽邀新港北港「好姊妹」聚會

嘉義縣新港六興橋連接太保市溪南村與新港鄉溪北村，長年風雨摧殘橋面出現多處裂痕，公路總局、水利署等單位耗資逾3億元將重建六...

【蝴蝶越冬奇景／下】今年步道不除草！竹南努力為斯氏紫斑蝶找回棲地

苗栗縣竹南鎮濱海森林地帶是全台最大的斯氏紫斑蝶的繁殖區，近年來蝴蝶的盛況不再，今年首度推動4月到6月不除草行動，減少人為干擾、保留充足食草與蜜源。9月起移除小花蔓澤蘭、槭葉牽牛等外來植物，也在孔隙地栽植食草羊角藤與蜜源，以利紫斑蝶棲息，希望能找回記憶中漫天蝶舞的詩情畫意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。