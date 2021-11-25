影／雲端香路•數位陣法：陣頭和他們的產地 蕭壟展出

台南市文化局以西港香科組織的藝陣與廟宇民俗文化，今天在蕭壠文化園區規畫全新藝陣館常設展「雲端香路•數位陣法：陣頭和他們的產地」開幕儀式，市長黃偉哲邀請大家不要錯過展覽踏入全新陣頭的視覺世界，體驗尋訪「陣頭和他們的產地」。

文化局表示，這次展覽以「台南香科藝陣演武」與「GIS遶境資訊」為策劃核心，與國立台南藝術大學和文化內容策進院合作，結合傳統陣頭技藝、當代視覺藝術與文化科技，利用阿凡達動態捕捉技術以及自法國引進、亞洲唯二的虛擬攝影棚與4D動態立體模型技術，樹仔脚寶安宮白鶴陣、三五甲鎮山宮家將、麻豆南勢十二婆姐陣、溪南寮興安宮金獅陣陣頭成員與建興武館黃名宏合作，展覽影像成品結合藝陣展演實拍、空拍、動畫效果及環場式音樂，打造浸潤式影像與空間體驗，帶來親臨現場的演出震撼度。

黃偉哲表示，感謝文策院、文化局的努力，及南藝大、各宮廟大家一起合力協作，將藝陣文化發揮得更好，台南是眾神之都，也是藝陣之都，對於傳統藝陣文化的發揚，與當代文化藝術的融合，讓市民朋友及外來的朋友都能體驗傳統藝陣之美，傳遞藝陣信仰的精神內涵知識，推廣行銷臺南在地藝陣文化。

文化局指出今年適逢台南重要香科之一「西港慶安宮辛丑香科」，即名列國定民俗的西港刈香香科年，在文化部支持下，才有這次獨特的展覽。台南蘊含豐富的藝陣文化，境內藝陣種類與數量獨步全國，素有眾神之都、藝陣之鄉的名號，台南市府也長年致力推動藝陣文化與教育，落實藝陣推廣、扎根與傳承，使傳統文化於當代一展風華。

蕭壠文化園區規劃全新藝陣館常設展《雲端香路•數位陣法：陣頭和他們的產地》，今天起正式開放參觀，邀請青年設計師謝永晟為本次展覽視覺設計操刀，繪製20組用色強烈大膽的視覺意象海報，兼容傳統與現代的風格，透過不同視角帶領觀者領略藝陣之美。

此外在陣頭與傳統廟宇文物上，特別與三五甲鎮山宮吉興堂家將合作，商借八家將的頭盔、服裝與法器道具做展示，呈現傳統陣頭的信仰氛圍與衣飾的精美之處，並展示蕭壠典藏文物如獅頭、十二婆姐以及來自佳里興震興宮的重要泥塑神像群及府城沙淘宮舊廟建築構造，希望透過傳統陣頭技藝與用具、當代視覺藝術與文化科技的碰撞與融合，傳遞藝陣信仰的精神內涵與知識，推廣與行銷台南在地藝陣文化。