新竹光臨藝術節 朱宗慶打擊樂團周末壓軸登場

新竹光臨藝術節最壓軸，新竹市府特邀台灣品牌團隊「朱宗慶打擊樂團」、金鐘獎主持人「視網膜」共同擔當本周六（27日）戶外公演秀；另外，27日也是護城河沿線文化燈區的最後展出日，市長林智堅說，歡迎民眾來竹市一日遊，把握最後機會欣賞「靜態藝術燈」，包含1000隻客家竹扇打造的「善之樹」、日韓馬印越菲七國新住民打造星空故事書「島嶼星圖」等，晚間則可欣賞朱宗慶打擊樂，在竹市消費滿額登錄電子發票還可抽百萬汽車。

林智堅說，新竹光臨藝術節找來台、日、英、德、義等8國藝術家打造動態、靜態光作品，其中「靜態藝術燈」遍布北大公園、文化公園、護城河、東大飛行公園，由原住民、新住民與客家等藝術家創作出30多件作品，展期至本周六，請民眾把握機會來趟新竹一日遊。

林智堅建議，民眾上午可先走訪位於北大公園，欣賞由建築師甘銘源帶領新竹市建功國小、在地社團代表及市民約400人共同創作，以1000多隻手作竹扇集結而成的「善之樹」，由下往上擴散的扇面如花般往天空綻放。

接續在前往新竹都城隍廟的大同路、中央路上，尋找藝術家們埋下的「彩蛋」，與20個店家聯名創作特色花燈，白天、夜晚都有不同風貌。有藝術家將店家洛神花乾與薑黃變成花燈，還有竹編花雕、印花、插畫花燈等。旅客可邊逛店家邊尋花燈。

傍晚則可到東大飛行公園欣賞「島嶼星圖」，新竹新住民們與藝術家共同創作，利用雷達光影仿造繁星點點的星空，並在現場播放來自七個國家（印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、日本及韓國）新住民們，朗讀家鄉星空故事的聲音，帶領觀眾進入異國的星空故事書。

最後則可欣賞新竹光臨藝術節壓軸戶外展演，「朱宗慶打擊樂團」搭配金鐘獎主持人「視網膜」，將帶領觀眾享有別具風味的音樂饗宴。

文化局表示，「朱宗慶打擊樂團」將以10首經典曲目組成《擊光新竹》，開幕曲《夢幻列車》，以輕快擊樂與光影交織旋律，帶領觀眾進入如夢似幻的聲光饗宴，接續曲目串聯台灣民間傳說故事與當代流行元素，盼以充滿能量的音符編織出跨族群文化的旋律。