快訊

政府硬把萊豬與CPTPP扯上關係 台灣只能用食安換貿易？

新變種病毒現蹤！ 攜帶「極高數量突變」且能逃避免疫系統

新竹光臨藝術節 朱宗慶打擊樂團周末壓軸登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹光臨藝術節「靜態藝術燈」善之樹，位於北大公園。圖／市府提供
新竹光臨藝術節「靜態藝術燈」善之樹，位於北大公園。圖／市府提供

新竹光臨藝術節最壓軸，新竹市府特邀台灣品牌團隊「朱宗慶打擊樂團」、金鐘獎主持人「視網膜」共同擔當本周六（27日）戶外公演秀；另外，27日也是護城河沿線文化燈區的最後展出日，市長林智堅說，歡迎民眾來竹市一日遊，把握最後機會欣賞「靜態藝術燈」，包含1000隻客家竹扇打造的「善之樹」、日韓馬印越菲七國新住民打造星空故事書「島嶼星圖」等，晚間則可欣賞朱宗慶打擊樂，在竹市消費滿額登錄電子發票還可抽百萬汽車。

林智堅說，新竹光臨藝術節找來台、日、英、德、義等8國藝術家打造動態、靜態光作品，其中「靜態藝術燈」遍布北大公園、文化公園、護城河、東大飛行公園，由原住民、新住民與客家等藝術家創作出30多件作品，展期至本周六，請民眾把握機會來趟新竹一日遊。

林智堅建議，民眾上午可先走訪位於北大公園，欣賞由建築師甘銘源帶領新竹市建功國小、在地社團代表及市民約400人共同創作，以1000多隻手作竹扇集結而成的「善之樹」，由下往上擴散的扇面如花般往天空綻放。

接續在前往新竹都城隍廟的大同路、中央路上，尋找藝術家們埋下的「彩蛋」，與20個店家聯名創作特色花燈，白天、夜晚都有不同風貌。有藝術家將店家洛神花乾與薑黃變成花燈，還有竹編花雕、印花、插畫花燈等。旅客可邊逛店家邊尋花燈。

傍晚則可到東大飛行公園欣賞「島嶼星圖」，新竹新住民們與藝術家共同創作，利用雷達光影仿造繁星點點的星空，並在現場播放來自七個國家（印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、日本及韓國）新住民們，朗讀家鄉星空故事的聲音，帶領觀眾進入異國的星空故事書。

最後則可欣賞新竹光臨藝術節壓軸戶外展演，「朱宗慶打擊樂團」搭配金鐘獎主持人「視網膜」，將帶領觀眾享有別具風味的音樂饗宴。

文化局表示，「朱宗慶打擊樂團」將以10首經典曲目組成《擊光新竹》，開幕曲《夢幻列車》，以輕快擊樂與光影交織旋律，帶領觀眾進入如夢似幻的聲光饗宴，接續曲目串聯台灣民間傳說故事與當代流行元素，盼以充滿能量的音符編織出跨族群文化的旋律。

知名網紅「視網膜」更跨界擔綱主持人，將以幽默主持風格帶來一個熱鬧歡愉的初冬夜晚。「朱宗慶打擊樂團」將在新竹市府廣場演出，27日當天於晚間5點30分開放入場，場內禁止飲食，請民眾配戴口罩。詳情請上文化局官網 https://culture.hccg.gov.tw/ch/index.jsp查詢，或洽詢專線03-5421494，或撥打1999為民服務專線。

新竹光臨藝術節「靜態藝術燈」島嶼星圖，位於東大飛行公園。圖／市府提供
新竹光臨藝術節「靜態藝術燈」島嶼星圖，位於東大飛行公園。圖／市府提供
新竹光臨藝術節最後周六，新竹市府特別邀請享譽國際的台灣品牌團隊「朱宗慶打擊樂團」擔任壓軸戶外公演秀。圖／市府提供
新竹光臨藝術節最後周六，新竹市府特別邀請享譽國際的台灣品牌團隊「朱宗慶打擊樂團」擔任壓軸戶外公演秀。圖／市府提供

新竹 藝術家 花燈

延伸閱讀

來市場打疫苗 竹市6疫苗施打站全升級室內

藍營酸「別吃碗內看碗外」 林智堅：合併錯過再等4年

台積電設廠掀大新竹話題空戰 林智堅：合併升格不能等

「市民當家爭回榮耀」竹市藍營議員喊話林智堅維持現狀

相關新聞

9-10月統一發票下午開獎 兌領期限至明年3月7日

今（110）年9-10月期統一發票獎今天下午13時30分電視直播開獎。財政部表示，本期發票中獎人於12月6日起可領獎，兌領期限至明（111）年3月7日止。

今明玉山有望降雪！ 下周二準冷氣團襲 北部低溫14度

下周又要變冷。中央氣象局說，下周二開始明顯降溫，下周三、四東北季風或是大陸冷氣團影響，北部低溫下探14度。降雪方面，氣象...

開放了！玉山國家公園各山屋明起恢復原承載量

玉山國家公園禁山管制半年來，考量當前國內疫情已逐步趨緩，宣布自11月26日起山屋恢復原有住宿量，除最搶手的排雲山莊可滿載...

7-8月發票1,000萬獎還有五張未領 消費金額皆百元以下

今年9-10月期統一發票今（25）日下午開獎，財政部上午先公布7-8月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有五張沒領...

嘉六興橋改建動土 黑面三媽邀新港北港「好姊妹」聚會

嘉義縣新港六興橋連接太保市溪南村與新港鄉溪北村，長年風雨摧殘橋面出現多處裂痕，公路總局、水利署等單位耗資逾3億元將重建六...

【蝴蝶越冬奇景／下】今年步道不除草！竹南努力為斯氏紫斑蝶找回棲地

苗栗縣竹南鎮濱海森林地帶是全台最大的斯氏紫斑蝶的繁殖區，近年來蝴蝶的盛況不再，今年首度推動4月到6月不除草行動，減少人為干擾、保留充足食草與蜜源。9月起移除小花蔓澤蘭、槭葉牽牛等外來植物，也在孔隙地栽植食草羊角藤與蜜源，以利紫斑蝶棲息，希望能找回記憶中漫天蝶舞的詩情畫意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。