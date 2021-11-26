《當男人戀愛時》導演殷振豪追劇首選：Panasonic JZ2000比我想像的更驚豔！

台灣新銳導演殷振豪以首部電影《當男人戀愛時》開出驚人4億票房，擅長以獨特的敘事手法展現台式浪漫的殷振豪，喜歡透過鏡頭細膩描繪出小人物的故事與情感，作品時常出其不意地觸動觀眾心中最軟的那一塊。而對於影像品質相當講究的他，平時在家中觀賞螢幕時又會注重哪些細節?

殷振豪導演擅長以獨特的敘事手法展現台式浪漫。 圖／Ken攝影

高強度明亮對比，營造有溫度的台式浪漫

「我覺得台灣是一個充滿各種七彩霓虹燈顏色的地方，這些顏色組合起來可以是一種很俗豔的風格，很濃烈，也可以說是艷麗、浪漫，讓我很喜歡。」為了營造寫實生活感，殷振豪在拍攝《當男人戀愛時》採用高強度對比、高反差設計，設法讓暗部更暗、亮度更亮，但當他把電影調光室後製好的影像帶回家，用家裡的電視看時，這些調好的明亮對比、暗部層次似乎不見了，一般家用電視無法呈現出媲美電影院的色彩範圍和亮度細節層次，讓講究美學質感的他感到十分可惜。

殷振豪在拍攝電影時擅長採高強度對比，營造生活寫實感。 圖／Ken攝影

OLED自體發光技術，極致純黑展現最逼真的影像

很多家用電視做不到的，Panasonic JZ2000卻做到了！「當我在測試Panasonic JZ2000時，它所具備的效能幾乎可以忠實還原我們當時想做的光影設計，在觀看演員表演時，細膩度都可以看得很清楚，這讓我覺得十分驚豔。」殷振豪表示。一般液晶電視的背光技術在播放黑畫面時，無法展現足夠的黑，連帶會使亮部不夠突出，限制了畫面的張力；而Panasonic OLED自體發光科技具有獨立自發光像素，能夠呈現無限制的對比度和完美的黑色，不管多暗或多亮，電視色彩都能保持鮮豔逼真且飽和度高，讓整體畫面更濃厚且有份量。

Panasonic OLED自體發光科技能夠呈現無限制的對比度和完美的黑色，色彩飽和度高。 圖／Ken攝影

360°Soundscape Pro沉浸式立體環繞音效，重現更全面、自然的聲場

觀賞電影時，音效表現也很重要，JZ2000內建360° Soundscape Pro以8聲道立體環繞音效，呈現精確的音頻細節及強勁的低音效果，提供更具包覆感的沉浸式體驗。殷振豪以《當男人戀愛時》為例，他在裡面放入許多市井小民習以為常的環境音，藉此呈現台灣小人物的生活樣貌。「這些聲音細節是有遠近、大小聲的層次，JZ2000的環繞音效具有360度包覆效果，聲音的層次幾乎有達到我們當初設計的規格。」

殷振豪在電影中設計許多環境音，JZ2000環繞音效具360°包覆效果能展現不同的聲音層次。 圖／Ken攝影

真•自然6原色，呈現更加精準的色彩，與最自然的顏色

更值得一提的是，JZ2000的「真•自然6原色」把影像畫質提升到全新層次，一般影像是用3原色去呈現色彩，Panasonic獨家的6原色顯示技術能夠讓色彩進行更精準的呈現，提升不同亮度色彩階調上的變化，讓畫面能更接近自然的視感，看久了眼睛也不會疲勞。「我做片子時，喜歡把色彩風格做得很多樣、很濃烈，同樣的紅色也可能是有不同層次的紅，而使用JZ2000都能看得出來，這個細節我個人覺得滿不錯的。」

Panasonic獨家的6原色顯示技術能夠讓色彩進行更精準的呈現，讓畫面能更接近自然的視感。 圖／Ken攝影

好萊塢HCX PRO AI影像晶片，自動調節最佳影音模式

對於喜歡看電影、追劇的朋友來說，看影片就像是一趟旅行，可以透過導演的視角微觀更豐富的世界，也可以走進劇中人物的內心世界體會不同的人生滋味。透過JZ2000搭載的好萊塢HCX PRO AI影像晶片，透過仿造大腦運作模式的高效演算，能夠提供最佳化的「色彩」、「對比度」和「清晰度」，引領觀者更深入地沉浸其中。

殷振豪說：一般觀眾在家看電視時，不一定會去注意到觀看不同性質的節目需要切換不同的模式，JZ2000的好萊塢AI影像晶片擁有傻瓜模式般的自動調整功能，不管是觀賞運動賽事或劇情片，都能透過AI智能演算自動調節成最佳影音模式，讓觀眾很輕鬆就能享受最精采極致的視聽效果。」

Filmmaker Mode製片人模式，忠實傳達製作人的創作意旨

Flimmaker Mode製片人模式會還原導演當初拍攝時所設定的明亮度、影像尺寸規格等預設值，精準呈現製片人最理想的畫面效果，把影片幕後團隊的創作視野忠實呈現在觀眾面前。「有些螢幕把畫面放大後，細節會被破壞掉，Flimmaker模式會把影像自動縮減，把亮度調到比較接近當初輸出的樣子。」

Flimmaker Mode製片人模式會還原導演當初拍攝時所設定的預設值，把影片幕後團隊的創作視野忠實呈現在觀眾面前。 圖／Ken攝影

殷振豪坦承，JZ2000無法和電影院的大銀幕媲美，這幾乎不可能，但是它所提供的觀影感受，卻比想像中的更令人驚豔！殷振豪期許自己能夠持續透過鏡頭，把小人物的濃烈情感融合台式美學呈現在接下來的作品中，並且放大格局，以不被框架的豐富視野，把一個個小人物的故事說的立體、說的迷人，提供觀眾更多台式浪漫的沉浸體驗。

商品詳情請參考Panasonic官方網站https://www.panasonic.com/tw/consumer/digital-av/tv/4k-oled/th-65jz2000w.html