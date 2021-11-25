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台鐵全新自強號12/29上線「共有6班次」 搶票時間看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
EMU3000型。圖／台鐵提供
EMU3000型。圖／台鐵提供

台鐵全新自強號EMU3000型城際列車將投入營運。台鐵局今天宣布，自12月29日起調整六班次列車以EMU3000型編組開行，並提供一節騰雲座艙（商務車廂）。12月1日起開放一般車廂訂票，12月15日起則開放騰雲座艙訂票。

台鐵說，調整的六班列車包含408、426、438、411、421、441次，每車共有12節車廂538席座位，其中第六節車廂為騰雲座艙30席座位，提供旅客更寬敞舒適乘坐空間。

台鐵說，12月1日（三）起依現行訂票規定逐日開放一般車廂座位訂票。騰雲座艙座位訂於12月15日（三）零時，開放12月29日（三）至明年1月12日（三）車票預訂，後續依現行訂票規定逐日開放訂票。

台鐵說，為維護乘車品質，採取全車不發售無座票及不開放使用電子票證、定期票搭乘之措施。

此外台鐵說，408次仍為台東縣民實名優先訂票列車，開放訂票前三日須符合身分資格始能訂票，騰雲座艙則不提供實名優先訂票。

台鐵也說，該列車設計榮獲Good Design最佳百大獎項，為台灣大眾運輸工具首次獲此殊榮。

騰雲座艙價位表。圖／台鐵提供
騰雲座艙價位表。圖／台鐵提供

台鐵 車廂

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