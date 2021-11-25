下背痛改善無解？脊椎內視鏡手術助擺脫疼痛

苗栗縣29歲李姓女子近2個月來出現右側下背痛的問題，雖然接受復健治療，但未能有效緩解症狀，後來至醫院檢查，醫師發現她的腰椎第5節及薦椎第1節椎間盤突出，壓迫到右側神經根，造成坐骨神經痛的不適感。另外，63歲王姓男子日前下班後出現下背痛及左側坐骨神經痛情形，嘗試多種藥物治療仍無法改善，經醫師檢查確認是腰椎第4、5節椎間盤突出，兩名病患經醫師建議接受脊椎內視鏡手術，術後傷口僅1公分且疼痛感輕微，住院一至兩天即出院返家，擺脫困擾許久的疼痛。

大千綜合醫院神經外科醫師曾威傑表示，坐骨神經痛通常發生於腰椎的椎間盤突出，導致壓迫到腰椎的神經所引起的疼痛，一般會出現下背痛、腳麻無力等狀況；常需要搬重物、久坐、肥胖、姿勢不良者，都容易引起坐骨神經痛的發生。

曾威傑指出，過去面對脊椎手術，不少病人都害怕傷口大、復原慢的問題，現行脊椎內視鏡手術可透過僅1公分的小傷口來執行手術，因此有傷口小、術中失血少、手術風險低等優點，適合治療許多脊椎疾病，例如椎間盤突出、坐骨神經痛、椎間管狹窄症等。提醒民眾工作或日常生活時，要注意避免引起坐骨神經痛的危險因子，如出現相關症狀，建議及早就醫檢查，並與醫師討論適合的治療方式，才能順利重拾健康。