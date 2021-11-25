9-10月統一發票千萬特別獎獎號為 祝您中大獎

今（110）年9-10月期統一發票獎今天下午13時30分電視直播開獎，獎金千萬元的特別獎號碼為；獎金二百萬元的特獎號碼為。財政部表示，本期發票中獎人於12月6日起可領獎，兌領期限至明（110）年3月7日止。

雲端發票專屬獎則公布在財政部稅務入口網站，100萬元獎30組、2千元獎1.6萬組，500元獎100萬組，800元獎10萬組。

財政部中區國稅局表示，為加強推廣雲端發票及鼓勵消費者使用財政部統一發票兌獎APP(下稱兌獎APP)或在電子發票整合服務平台設定帳戶等方式領獎，財政部與財金資訊股份有限公司共同舉辦「雲端發票『集』速挑戰」網路活動。第一波已於11月18日開獎，本次未中獎的民眾也不要失望，還有第二、三波抽獎及「終極抽獎」活動，還沒參加的民眾趕緊拿起手機下載兌獎APP，登錄活動網站並完成註冊，就有機會把最大獎汽車開回家。