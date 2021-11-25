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配戴可監測心跳的運動手錶 輕鬆掌握心律不整跡象

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
花蓮慈濟醫院心臟內科主治醫師蔡文欽提醒，如果常自覺心臟用力跳動，且合併胸痛、喘不過氣、頭昏等症狀，就應積極就醫。圖／花蓮慈濟提供。
花蓮慈濟醫院心臟內科主治醫師蔡文欽提醒，如果常自覺心臟用力跳動，且合併胸痛、喘不過氣、頭昏等症狀，就應積極就醫。圖／花蓮慈濟提供。

60多歲黃姓婦人常覺心跳亂跳，且跳動力道極大，原以為多喝了茶及咖啡，攝取過多的咖啡因所致，但停止飲用相關飲料後，不適症狀依舊，胸痛胸悶，且連走路也覺得喘，就醫確診為心房顫動。

花蓮慈濟醫院心臟內科主治醫師蔡文欽表示，心律不整定義為「心臟失去正常應有的規則性節律」，臨床上可分為快速心律（跳太快）、慢性心律（跳太慢）及不規則早期收縮（亂跳）等三大類。

臨床觀察，心律不整症狀以心悸為主，蔡文欽說，在正常狀況下，不可能察覺到心跳，但這類患者卻能感受到心臟跳動，且用力地跳著。此外，在持續性心律不整中，最常見的類型為心房顫動，黃姓婦人即為典型個案，除了心跳異常，常合併胸痛、喘不過氣、頭昏等。

在治療方面，如果為輕微心律不整，一般建議觀察，改變飲食習慣，少攝取咖啡因，不要熬夜，多多運動。如症狀嚴重，則需持續服用藥物，如果持續惡化，必須考慮外科手術

手術治療方式可分為電氣燒灼治療術、冷凍療法，前者為標準治療，經由電極導管釋放電流，以燒灼病灶，改善心臟內部的不正常放電。近年來，在3D心臟立體定位技術的輔助下，醫師得以精準判斷治療部位，縮短手術時間，且提升電燒治療成功率，降低術後復發風險。

以花蓮慈濟為例，外科醫療設備及品質與北部大型醫院並駕齊驅，且引進最新一代3D立體定位系統，加上手術經驗豐富，提供最好的醫療服務，花東患者不必遠赴台北就醫。

蔡文欽指出，黃姓婦人育有四個小孩，家人為求慎重，陪同至北部某大型醫院就醫，但最後考量照顧方便性，以及對於信賴花蓮慈濟，而選擇回到花蓮治療，接受立體定位、電燒，配合全身麻醉，精準燒灼異常的心臟部位，術後情況良好，不再覺得心悸、胸悶。

如何提早掌握心律不整？蔡文欽提出三大監測方法：

一、自行測量脈搏，如發現每分鐘心跳超過100，甚至120下，就表示心跳異常。

二、使用具有心跳監測功能的血壓計，不過，費用比一般血壓計貴一些。

三、配戴具有監測心跳的運動手錶手環，好處為睡覺時也可 紀錄心跳紀錄，有如心電圖，提供更完整訊息， 作為醫師診斷及調整藥物的參考。

蔡文欽表示，上了年紀的阿公阿嬤很難計算自己的脈搏，最簡單的方式就是配戴運動手錶，將心跳數據傳至雲端，由家人定期觀察數字的變化狀況，如果曲線起伏過大，或是每分鐘心跳超過120下，就應陪同長輩就醫。

蔡文欽說，門診就收治過類似個案，一名阿公自覺心悸、走路喘、身體不舒服，為此，孩子送他一只知名品牌運動手錶，阿公戴著它趴趴走，連睡覺也不離手，記錄一兩週心跳數字，家人覺得曲線不對勁，陪同就醫，確診為心律不整。

花蓮慈濟引進最新一代3D立體定位系統，加上醫療團隊手術經驗豐富，讓心律不整的花東患者不必再遠赴台北就醫。圖／花蓮慈濟提供。
花蓮慈濟引進最新一代3D立體定位系統，加上醫療團隊手術經驗豐富，讓心律不整的花東患者不必再遠赴台北就醫。圖／花蓮慈濟提供。

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