比伴侶更疼妳、比寵物更愛妳！「真閨蜜」才會為妳做的15件事

閨蜜總是比自己更懂妳

「朋友 姐妹，都已不夠來形容，我們的默契驕傲、扶持與包容」、「時間的長河我非你們不可，緣分的比喻匯流成一首歌，那是我們從還懵懂的青春，變成最重要的人」。S.H.E用《老婆》與《十七》唱出了閨蜜最真摯的感情，大家是不是聽著聽著都非常有感呢？

那些不能跟另外一半說的話、寵物無法陪伴的時刻，幸好有閨蜜，永遠在最需要時等在那裡。小時候膩在一起上廁所聊八卦，長大出社會後互相抱怨取暖，閨蜜是我們生活中不能或缺的角色，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了網友熱議真閨蜜必備的15種特徵，快來看看妳的那個她命中多少項吧～

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10. 洗澡泡湯看遍對方裸體

跟閨蜜膩在一起的活動一定少不了泡湯、泡澡啦，對於女生可說是非常友好的肯定，不只可以一起討論洗髮精和沐浴乳等保養話題，這種袒裎相見的方式讓對方覺得沒有保留，並且可以跟彼此分享自己不同面向。

還曾有網友在Dcard上表示她都會跟從高中到大學的閨蜜一起洗澡，有伴會更有動力，不知道大家有沒有遇過類似的情況呢？

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9. 大聊特聊同床睡覺過夜

無論是和閨蜜出遊還是去對方家過夜，大家是不是都會一起聊到三更半夜呢？就算逛街到多晚，回到房間總是像有另外一個電池一樣，閨蜜都能從「想當年」聊到現在與未來，天南地北的聊著聊著，默默就看到太陽快要升起，隔天再互相取笑彼此的打呼聲。

更有網友會跟閨蜜約定一輩子一定要跟對方合住一次，甚至有網友分享她與閨蜜住的地方只相隔一條街，彼此的家就像自己家一樣，床有時候還會被霸佔只好睡地板，這種平淡的閨蜜感情也非常讓人羨慕呢～

8. 記得妳喜歡或討厭的東西

無論是在找餐廳，總有個閨蜜記得那些你不愛吃的都會直接避開，你夾起來不吃的會幫你吃掉的默契。生日的時候更會記得你曾經說過想吃的料理和你喜歡的蛋糕口味，直接把一切處理好。

旅遊、逛街即便不是跟對方一起，但看到適合彼此的東西都會傳LINE給妳分享、甚至直接二話不說買給對方，這就是所謂閨蜜的心有靈犀啊！

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7. 聊秘密聊性事絕對保密

跟閨蜜聊天都是我們最放鬆和放心的時候，總是會有一種只有彼此能知道的默契，不用害怕會被傳出去。因此都可以不管尺度的大聊特聊，無論是聊黃色笑話、聊月經還是聊跟男友間的性事都能夠非常自在。

「謝謝你總是替我收藏，不想跟情人說的話，我胡思亂想你只握著我手，讓我釋放然後慢慢寬廣。」經典歌曲《不能跟情人說的話》歌詞中就唱出了——閨蜜之間可以毫無防備的釋放與放心把自己的心情交給對方的感情。

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6. 一起吃遍各種美食打卡

閨蜜都會有一個共同點——「臭味相投」，有著一樣愛吃的美食、喜歡特色裝潢的咖啡店等。無論是在網路上看到最新店家消息、還是逛IG看到別人的打卡，彼此都會馬上相到對方並標記起來，來一個說走就走的美食打卡行。



甚至還有網友會製作出美食打卡清單在筆記本中，等著一一完成，不知道大家手機的相簿是不是也充滿了這些跟閨蜜一起的美食打卡照了呢？

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5. 逛街血拚大買閨蜜裝

別以為只有小時候或情侶才有資格穿情侶裝，閨蜜也有閨蜜裝，現在的閨蜜裝已經不侷限於一模一樣的衣服，網友們甚至會根據不同主題、顏色、素材，傳達出專屬於你們的閨蜜裝。

從前幾年大家會去拍一些黑白復古紀念照，到現在許多閨蜜們甚至還會一起去拍婚紗照，為這個專屬於她們年紀的感情留下一個美好的回憶。

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4. 說走就走經常陪妳旅行

閨蜜旅行雖然對於友情是一個考驗，卻也是加深友誼的一個旅程，無論是國內旅遊，還是國外旅遊，那些所見所聞都會成為彼此心裡一個獨一無二的共同回憶。

在一起討論景點、飯店民宿、美食的同時，從中了解了對方喜歡的旅遊方式和時間安排。經過了這些的認識，在彼此需要散心和陪伴的時候，我們就能利用這些默契來一趟說走就走的旅行。

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3. 比妳更看重妳的生日

她總是會在妳生日之前就先靜靜觀察妳的需要，甚至列好妳的期待購物清單，萬分周全的準備妳的生日，總是會有讓妳意想不到的驚喜。

甚至把妳的生日看得比自己生日還重要，甚至還會早找好餐廳、請好假陪你出去玩，讓妳生日絕對不孤單也不用擔心那天要怎麼過。

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2. 結婚生子人生大事絕不缺席

不知道大家是不是也從閨蜜還沒有另外一半，就開始討論對方在自己婚禮要扮演什麼角色呢？要坐在主桌、要當伴娘、要當招待還是主持人？雖然捨不得閨蜜走到紅毯另一端，但我們還是抱著祝福，就如同S.H.E在歌曲《十七》中所唱到的「我們的感情 、不是什麼新聞，你身邊也會有珍惜你的人，那是我們最想祝福的你們，懂得活著的快樂。」。

即便對方生了小孩，這些每個重要的時刻閨蜜們都絕對不會缺席，甚至成為乾媽，比妳更疼妳的小孩，可說是非常難能可貴啊！

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1. 失戀分手哭慘都陪著妳

或許戀愛時，女生們都會重色輕友，總是以男友為優先，但是閨蜜們永遠都不嫌棄的在背後成為我們的後盾，隨時支援和陪伴，這份安心的感覺大家是不是也似曾相識呢？

這種不求回報的陪伴，就像避風港般的一直在我們身邊，即使失戀分手，妳都不需要自己躲哪一個在角落哭泣，因為閨蜜們一定會找得到妳並陪你一起抱怨與振作，大家身邊是不是都有一個這樣窩心的閨蜜呢？

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月20日至2021年11月19日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『閨蜜才會為你做的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」