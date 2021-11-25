曾文水庫供水也供綠電 今年發電量1.25億度已超越目標

全國最大的曾文水庫蓄存的水資源，與烏山頭水庫聯合運用，透過發電放水至烏山頭水庫蓄存，以供應嘉南灌區之農業及民生、工業等各標的用水需求，不浪費蓄存之珍貴水資源。截至11月23日，年發電量已達1.25億度，超過年度發電目標1.2億度，達成率104%。

南區水資源局表示，今年5月底前，受到降雨量偏少水情不佳影響，曾文發電廠的發電量未如預期。但6月開始，持續幾波的降雨，不但有助於水庫保持高水位，也有利供水兼發電。