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曾文水庫供水也供綠電 今年發電量1.25億度已超越目標
全國最大的曾文水庫蓄存的水資源，與烏山頭水庫聯合運用，透過發電放水至烏山頭水庫蓄存，以供應嘉南灌區之農業及民生、工業等各標的用水需求，不浪費蓄存之珍貴水資源。截至11月23日，年發電量已達1.25億度，超過年度發電目標1.2億度，達成率104%。
南區水資源局表示，今年5月底前，受到降雨量偏少水情不佳影響，曾文發電廠的發電量未如預期。但6月開始，持續幾波的降雨，不但有助於水庫保持高水位，也有利供水兼發電。
曾文電廠產生的電量，併入台電電力系統，除提升電力供應穩定外，也為有效減碳的綠色能源。目前曾文水庫有效蓄水量3.62億立方公尺，為近10年平均值之116%，在供水穩定前提下，總發電量將持續增加。
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