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今晨13.1度！下周強冷空氣猛襲 這天恐創入冬最低溫

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今晨13.1度！下周強冷空氣猛襲 這天恐創入冬最低溫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晨衛星雲圖。圖／氣象局
今晨衛星雲圖。圖／氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣逐漸減弱，截至清晨4時47分，平地最低溫依序為苗栗西湖鄉13.1度，新竹寶山14.4度；北部（新北雙溪區）15.9度，中部（南投中寮鄉）14.4度，南部（台南新化區）15.6度，東部（花蓮壽豐鄉）15.1度。

吳德榮說，今晨中層雲從南海移入，籠罩台灣上空。東部海面有降水回波，南部地區也有一些零星的回波。 

吳德榮說，今冷空氣續減弱，氣溫繼續回升，北部仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。北海岸、東半部有局部短暫雨，南海中雲移入，屏東亦有零星飄小雨的機率；西半部多雲時晴。各地區氣溫：北部16至23度，中部15至28度，南部16至29度，東部15至26度。 

吳德榮表示，明後天東北季風南下，冷空氣很弱，北台氣溫略降，天氣偏涼，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨；新竹以南晴時多雲，中南舒適微熱早晚涼。

吳德榮說，下周日、一東北季風減弱，氣溫逐日回升，北海岸及東半部有局部雨，桃園以南晴時多雲，中南微熱早晚涼。 

吳德榮說，下周二鋒面快速掠過，強乾冷空氣緊接南下，北台短暫濕冷、迅速轉乾冷。

吳德榮說，下周三起乾冷空氣籠罩，各地晴冷，夜間強輻射冷卻加成，下周四清晨有機率創下入冬最低溫紀錄。

不過，吳德榮說，終究是7天之後的模擬，有理論上的「不確定性」存在，未來會再調強或調弱？並不一定！應繼續密切觀察。至於其強度等級仍有變動，無需過早「押寶」。

吳德榮 南海 新竹

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