影／全台首件偽虎鯨活體收容野放 9天400人次志工不捨

宜蘭蘇澳海域17日發現的活體小偽虎鯨擱淺，經救援後送至基隆八斗子救援站救援多日好轉，今天凌晨進行最後的身體測試及拍照，確定今天上午7點到外海野放，志工連續9天24小時日夜排班照料，超過400人次，最後一夜大家都依依不捨，「亮鯨鯨要回大海了」。

「亮鯨鯨」今天將從八斗子漁港出海，中華鯨豚協會專員郭祥廈說，發炎情況已經控制，食慾也增強，令志工振奮的是跟人有很好的互動，也會主動找食物，追小魚的動作相當迅速，因此研判已達野放的標準，今天找風浪小的時間，到外海進行野放。

他說，活體偽虎鯨救活野放非常難得，全台罕見，很感謝志工日夜不辭辛苦在水中保定，全力照料恢復活力。小偽虎鯨是全台目前記錄到偽虎鯨活體收容野放的第一個案例。偽虎鯨主要分佈在溫帶至熱帶海域，不常有擱淺事件發生，活體擱淺更是少見，救援後野放更是第一次遇到。壽命可55到60歲，成熟體型4到6公尺，成熟體重雄性體重可達2200公斤。

志工蔡秋晨說，昨晚最後一夜大家都依依不捨，進行最的聽力測驗，還有拍特寫照，很高興牠要回歸大海。市府產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，小偽虎鯨在岸置中心的LastNight，大家都離情依依，「9天超過400人次志工輪流守護，準備送你回家」。

立委蔡適應昨晚至岸置中心關心，他說，上午將送至基隆外海野放，這是基隆市政府產業發展處和中華鯨豚協會合力救援成功的偽虎鯨，感謝每位辛苦的志工和研究學者。

在海洋保育方面，蔡適應協助海委會海保署，已向行政院爭取到「台灣海域生態環境守護計畫」中長程計畫，提升鯨豚海龜等海洋保育類動救援量能部分，編列4年期(110-113)預算；辦理目標為全台含離島共7處的救援站或收容中心，包含海洋大學、八斗子岸置中心、崎頂救援站、成大鯨豚中心、國立海洋生物博物館、金門縣政府水試所、澎湖海龜救護收容中心等，並協調各縣市政府、救援站、收容中心提出需求，由海保署編列預算，提供所需的維運及設備提升相關費用。

尤其在發生鯨豚擱淺狀況時，海洋野生動物救援組織網(MARN)團隊，會主動統合各地救傷能量，器材、設備、人員均相互支援；這次八斗子岸置中心收容活體偽虎鯨，由基隆市政府提供收容場域，海巡署支援野放船艦，MARN救援團隊招募志工及準備相關救援及野放器具，海洋保育署也會全力來支援基隆市政府相關預算。